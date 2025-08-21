“Los delitos que se le imputan no son de carácter político”: Gobierno sobre asilo de Nicaragua a Carlos Ramón González

Continúan conociéndose reacciones tras anunciarse la decisión de Nicaragua de otorgar asilo a Carlos Ramón González, exdirector del Dapre y uno de los más cercanos al presidente Gustavo Petro.

Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, canciller encargada, se refirió en una entrevista a lo acontecido:

“Nicaragua ayer hizo una certificación de concesión de asilo que el señor Carlos Ramón había solicitado a su gobierno, y nosotros lo que decimos es que tanto del Ministerio de Justicia como la Cancillería, expresamos nuestro desacuerdo con esa decisión”, indicó.

Aseguró que Colombia como Estado social de derecho brinda a todos sus detenidos el “debido proceso” y garantías, lo que claramente cobija al exdirector del Dapre.

“Los delitos que se le imputan no son de carácter político”: canciller (e) sobre Carlos Ramón González

La ministra (e) aclaró que los delitos que se le imputan a Carlos Ramón González no son de carácter político, una de las razones por las que rechazaron el otorgamiento de asilo por parte de Nicaragua:

“Los delitos que se le imputan por la justicia colombiana no son de carácter político. El señor González Merchán enfrenta un proceso penal por delitos de cohecho, por dar u ofrecer peculado por apropiación agravado a favor de terceros y lavado de activos. De eso se le acusa. Y estas conductas punibles no son políticas ni son menores y afectan directamente a la administración pública y a la transparencia institucional propias del Estado Social de Derecho. Entonces, estas acciones no, digamos, carecen de un factor político y no están vinculadas a derechos políticos".

Nicaragua negó extradición de Carlos Ramón González y le otorgó asilo

La decisión de Nicaragua se da días después de que Colombia enviara una solicitud de extradición por Carlos Ramón González, misma que el presidente Gustavo Petro dio a conocer en sus redes sociales:

“La Embajada de Colombia saluda muy atentamente al honorable Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Nicaragua, con ocasión de hacer entrega de nota de solicitud de extradición”, se lee en el documento.

Este 20 de agosto el gobierno de Nicaragua confirmó que, tras negar la solicitud de extradición de Carlos Ramón González por parte de Colombia, le fue concedida la medida de asilo político.

"El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República De Nicaragua, saluda cordialmente al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia, en ocasión de referirse a solicitud de asilo político del señor Carlos Ramón González Merchán".

Así las cosas, Carlos Ramón González es hoy prófugo de la justicia y en su contra pesa una orden de captura por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD).

El 14 de agosto Noticias RCN reveló en exclusiva que el exdirector del Dapre estaría en Nicaragua con residencia legal. Documentos revelados por este medio demuestran que el propio Gobierno Nacional habría facilitado el trámite para la renovación de esa residencia.