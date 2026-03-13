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Aerolínea en Colombia lanza descuentos por aniversario: hay vuelos desde $49.300

Aerolínea que opera en Colombia lanzó descuentos por su aniversario con vuelos desde $49.300. Conozca cómo comprar tiquetes baratos y las fechas de la promoción.

Aerolínea en Colombia lanza descuentos por aniversario: hay vuelos desde $49.300
Foto: Freepik

Noticias RCN

marzo 13 de 2026
04:54 p. m.
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La aerolínea JetSMART, una de las compañías de bajo costo que opera en el país, anunció descuentos especiales para celebrar su segundo aniversario en el mercado colombiano, una estrategia con la que busca atraer a más viajeros y seguir fortaleciendo su presencia en el sector aéreo.

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La compañía, reconocida por Skytrax 2025 como la mejor aerolínea ultra low cost de Suramérica, ha tenido un crecimiento importante desde su llegada al país. En apenas dos años ha transportado más de 8 millones de pasajeros, consolidándose como el tercer operador aéreo de Colombia, con una participación de mercado cercana al 14 %.

JetSMART celebra su aniversario con descuentos en vuelos

Para conmemorar estos dos años de operación, la aerolínea lanzó una nueva edición de su promoción “SMART SALE”, que incluye tarifas especiales en rutas nacionales e internacionales.

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La oferta estará disponible del 13 de marzo a las 10:00 a. m. hasta el 20 de marzo a las 10:00 p. m., periodo en el que los viajeros podrán encontrar importantes descuentos.

Según informó la compañía, los vuelos nacionales tendrán hasta 71 % de descuento, mientras que las rutas internacionales ofrecerán rebajas de hasta 22 %. Los precios promocionales incluyen impuestos y tasas.

En cuanto a las tarifas, los vuelos dentro de Colombia podrán encontrarse desde $49.300, mientras que los trayectos internacionales arrancan desde $557.500, dependiendo del destino y la disponibilidad.

Así puede comprar vuelos baratos con la promoción

Los viajeros que quieran aprovechar estas tarifas deberán comprar sus tiquetes durante las fechas de la promoción y programar sus viajes para los próximos meses.

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En el caso de rutas nacionales, los vuelos promocionales estarán disponibles para viajar del 6 de abril al 30 de septiembre de 2026. Para destinos internacionales, el periodo de viaje será del 7 de abril al 30 de septiembre de 2026.

Además, la ruta Bogotá – Santiago de Chile tendrá fechas promocionales hasta el 31 de marzo de 2027.

Mario García, Country Manager de JetSMART en Colombia, destacó el impacto que ha tenido el modelo de bajo costo en el país. “Estos dos años en Colombia reflejan el potencial que tiene el modelo ultra low cost para transformar el acceso al transporte aéreo”, aseguró.

Actualmente, la aerolínea opera 21 rutas domésticas hacia 11 destinos en Colombia y siete rutas internacionales, apoyada por una flota moderna de aviones Airbus A320neo y A321.

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