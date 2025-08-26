Yeferson Cossio rompió el silencio sobre los rumores de extinción de dominio a su casa en Medellín

Durante los últimos días, el reconocido influenciador colombiano, Yeferson Cossio, se ha visto envuelto en una polémica luego de que en redes sociales, un usuario afirmara que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) había intervenido la casa en la que residía el influenciador en Medellín.

Se trataba de la supuesta extinción de dominio por parte de la Fiscalía sobre su lujosa residencia en Medellín, una noticia que hizo que el creador de contenido digital reaccionara de manera certera.

Ante la magnitud del eco que estaba generando el rumor, Yeferson Cossio decidió tomar cartas en el asunto, utilizando el mismo medio que lo vio nacer: una transmisión en vivo para sus seguidores.

Esto respondió Yerferson Cossio a los señalamientos de extinción de dominio

Durante la transmisión, el influenciador desmintió categóricamente que la casa fuera de su propiedad. Explicó que la lujosa vivienda en la que vivía no era más que un inmueble que había alquilado a la SAE.

Cossio reveló detalles cruciales, como el hecho de haber pagado la impresionante cifra de 1.500 millones de pesos colombianos en concepto de arriendo, una cifra que demuestra la exclusividad del lugar.

El influenciador también abordó el tema de su salida de la propiedad, que algunos interpretaron como una medida forzada por la justicia. Cossio aclaró que su mudanza fue una decisión personal, sin presiones ni imposiciones de ningún ente gubernamental. Añadió que ya tiene otra residencia en proceso de construcción, lo que reafirma que su plan de vida no fue alterado por los rumores.

La situación ha llevado a Cossio y a su equipo legal a tomar medidas serias. Sus asesores han solicitado la retirada inmediata de los contenidos falsos de las redes sociales y están evaluando la posibilidad de emprender acciones legales por daños y perjuicios.

El influenciador, visiblemente molesto, ha manifestado su intención de demandar directamente al autor de la publicación original que desató toda la polémica.