CANAL RCN
Tendencias

Yeferson Cossio rompió el silencio sobre los rumores de extinción de dominio a su casa en Medellín

El creador de contenido aclaró todos los rumores sobre esta polémica creada en redes sociales.

yeferson cossio
FOTO: Instagram

Noticias RCN

agosto 26 de 2025
02:58 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Durante los últimos días, el reconocido influenciador colombiano, Yeferson Cossio, se ha visto envuelto en una polémica luego de que en redes sociales, un usuario afirmara que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) había intervenido la casa en la que residía el influenciador en Medellín.

Se trataba de la supuesta extinción de dominio por parte de la Fiscalía sobre su lujosa residencia en Medellín, una noticia que hizo que el creador de contenido digital reaccionara de manera certera.

Este fue el desgarrador mensaje de Yeferson Cossio tras los atentados en Amalfi y Cali
RELACIONADO

Este fue el desgarrador mensaje de Yeferson Cossio tras los atentados en Amalfi y Cali

Ante la magnitud del eco que estaba generando el rumor, Yeferson Cossio decidió tomar cartas en el asunto, utilizando el mismo medio que lo vio nacer: una transmisión en vivo para sus seguidores.

Esto respondió Yerferson Cossio a los señalamientos de extinción de dominio

Durante la transmisión, el influenciador desmintió categóricamente que la casa fuera de su propiedad. Explicó que la lujosa vivienda en la que vivía no era más que un inmueble que había alquilado a la SAE.

Cossio reveló detalles cruciales, como el hecho de haber pagado la impresionante cifra de 1.500 millones de pesos colombianos en concepto de arriendo, una cifra que demuestra la exclusividad del lugar.

El influenciador también abordó el tema de su salida de la propiedad, que algunos interpretaron como una medida forzada por la justicia. Cossio aclaró que su mudanza fue una decisión personal, sin presiones ni imposiciones de ningún ente gubernamental. Añadió que ya tiene otra residencia en proceso de construcción, lo que reafirma que su plan de vida no fue alterado por los rumores.

Pareja de Yeferson Cossio habló sobre el consumo de drogas del influencer: "me dolía"
RELACIONADO

Pareja de Yeferson Cossio habló sobre el consumo de drogas del influencer: "me dolía"

La situación ha llevado a Cossio y a su equipo legal a tomar medidas serias. Sus asesores han solicitado la retirada inmediata de los contenidos falsos de las redes sociales y están evaluando la posibilidad de emprender acciones legales por daños y perjuicios.

El influenciador, visiblemente molesto, ha manifestado su intención de demandar directamente al autor de la publicación original que desató toda la polémica.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

"A mi hijo le tocó ver mi captura": desgarrador relato de la expareja de Karina García

Viral

Un perro atacó el rostro de Melissa Gate: el momento quedó registrado en video

Viral

Taylor Swift y Travis Kelce anuncian su compromiso: así fue la mediática propuesta

Otras Noticias

Millonarios

¿Futbolistas de Millonarios le hicieron 'cajón' a David González? Filtraron detalles de lo que hicieron

La verdad detrás de la salida de David González. ¿Le hicieron 'cajón' los futbolistas de Millonarios?

Artistas

Shock en el periodismo: murió reconocido periodista a sus 51 años

El periodista se destacó como reportero, guionista, locutor y conductor de los programas. ¿Qué enfermedad tenía?

Enfermedades

Novedoso análisis de sangre podría detectar cáncer de ovario en etapa temprana

Antioquia

Una llamada al 123 salvó a joven de 18 años que estaba en peligro de feminicidio

Policía Nacional

Requisitos para ser agente de tránsito en Colombia según la Ley 1310 de 2009