"Los invitaron a una bebida": Policía da detalles del asesinato de dos uniformados en Caquetá

En diálogo con Noticias RCN, el jefe nacional del Servicio de Policía entregó novedades sobre el ataque que dejó a dos uniformados asesinados.

Noticias RCN

enero 07 de 2026
08:11 a. m.
La Policía Nacional rechazó y lamentó el asesinato de dos uniformados en el municipio de Cartagena del Chairá, en el departamento de Caquetá. El brigadier general Wharlinton Gualdrón, jefe nacional del Servicio de Policía, entregó detalles del hecho en entrevista con Noticias RCN.

RELACIONADO

Los hechos ocurrieron cuando cuatro uniformados adelantaban labores operativas. “Nuestros policías habían salido de la estación a hacer un patrullaje”, indicó el general, precisando que se trataba de “un plan preventivo de control de establecimientos abiertos al público”.

La invitación cordial que terminó en tragedia

El general Gualdrón explicó que, durante ese patrullaje, los uniformados llegaron a un establecimiento donde se encontraron con dos personas civiles. "Habían llegado a este lugar, se encontraron con estas dos personas particulares quienes los invitaron a tomar algo. Ellos aceptan", relató.

Una vez están compartiendo en la mesa, como se ve en el video, lamentablemente unos criminales le quitan la vida a dos de ellos y dos quedan heridos.

Los policías heridos fueron trasladados inicialmente al municipio de Florencia, donde recibieron asistencia médica. El general explicó que uno de ellos, el intendente Johan Fabián Márquez, "fue trasladado a la ciudad de Neiva, donde está recibiendo atención médica especializada”.

RELACIONADO

Sobre los civiles que aparecen en el lugar de los hechos, el general confirmó que hacen parte del proceso investigativo. “Claro, están identificadas, inclusive una de ellas recibió una herida y se encuentra en un centro asistencial”, indicó.

Detalles de la investigación tras la muerte de dos uniformados

En cuanto al avance judicial, el general Gualdrón fue enfático al señalar que aún no hay detenidos. "No tenemos personas capturadas en el momento", afirmó. Sin embargo, explicó que las autoridades actuaron de forma inmediata: “La Policía con la Fiscalía, de manera inmediata, aperturan la investigación penal”.

La Policía inmediatamente pone a disposición todas sus capacidades de investigación y de inteligencia operativa, en coordinación con nuestro Ejército Nacional, con el objetivo de establecer quiénes son los autores y llevarlos a la justicia para que respondan por estos hechos.

