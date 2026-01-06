Dos policías fueron asesinados en Caquetá: los atacaron con ráfagas de fusil "a traición"

El general William Oswaldo Rincón, director de la Policía Nacional, informó a través de sus redes sociales que dos uniformados adscritos a la institución fueron asesinados en la noche del 5 de enero tras ser atacados con ráfagas de fusil, mientras se encontraban de servicio.

Señala que los policías "fueron atacados vilmente a traición", indicando que en el hecho también resultaron heridos otros dos uniformados. Los hechos se presentaron en el municipio de Cartagena del Chairá, en el departamento de Caquetá. De manera preliminar, se está señalando a integrantes de las disidencias de las Farc como presuntos responsables.

La identidad de los uniformados asesinados en Caquetá

Las víctimas de este acto criminal fueron el subintendente Luis Alfonso Flórez Flerez y el patrullero Rusbel Alfredo Lesmes Moreno, quienes se encontraban cumpliendo con "su deber constitucional de proteger a los colombianos".

El general Rincón envió un mensaje de condolencias para la familia de las víctimas. "Este hecho enluta profundamente a la Policía de Colombia y al país entero. Mi solidaridad y acompañamiento a sus respetadas familias", escribió.

Balance de policías asesinados en 2025

El 2025 fue el año con más hechos de violencia registrados contra la Fuerza Pública en la última década. En total fueron asesinados 106 policías en todo el territorio nacional, muchos de ellos siendo víctimas de grupos armados organizados.

El momento de mayor tensión para los uniformados de la Policía Nacional fue durante el denominado "plan pistola" ejecutado por el Clan del Golfo a inicios del mes de mayo, dejando a más de 27 policías y militares asesinados.