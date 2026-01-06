CANAL RCN
Ofrecen $100 millones de recompensa por información sobre los asesinos de dos policías en Caquetá

Autoridades intensifican la búsqueda de los responsables del ataque armado que dejó dos uniformados muertos y varios heridos

enero 06 de 2026
01:24 p. m.
La Gobernación del Departamento del Caquetá ofreció una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables del asesinato de dos policías en Cartagena del Chairá, ocurrido en el casco urbano del municipio

El ataque armado, registrado hacia las 7:30 de la noche, dejó además dos uniformados y un civil heridos, quienes fueron trasladados a una clínica en Florencia.

Según la información entregada por las autoridades, cuatro policías y dos civiles se encontraban conversando en un establecimiento comercial cuando fueron atacados con arma de fuego tipo fusil. En el lugar fallecieron el subintendente Luis Alfonso Flórez Flerez y el patrullero Rusbel Alexander Lesmes Moreno.

Recompensa de 100 millones para ubicar a los responsables

La recompensa anunciada por la Gobernación, busca incentivar la colaboración ciudadana para avanzar en la recolección de información que conduzca a los autores del crimen. Las autoridades hicieron un llamado directo a la comunidad para que suministre datos oportunos y verificables que permitan esclarecer este ataque armado contra la Policía.

De acuerdo con la institución, los responsables del atentado pertenecerían al frente Rodrigo Cadete, una de las estructuras disidentes de las Farc que delinquen en esta zona del departamento. Este señalamiento forma parte de las líneas iniciales de investigación.

Estado de salud de los heridos tras el ataque

El civil y los dos uniformados heridos fueron trasladados a una clínica en Florencia, donde reciben atención médica especializada tras las heridas que sufrieron durante el ataque que los tomó por sorpresa.

La directora médica de la clínica Medilaser, Liliana de la Cruz Esparza, informó que uno de los policías presenta una herida a nivel occipital, fue sometido a tomografía de cráneo sin lesiones centrales y permanece en seguimiento por neurocirugía, con un parte médico estable.

