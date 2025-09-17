Ojo: Estos son los más buscados en Bogotá por hurto y homicidio
Los ciudadanos cuentan con órdenes de captura por delitos graves como hurto y homicidio, entre otros.
Noticias RCN
06:59 p. m.
La Policía Metropolitana de Bogotá intensificó su ofensiva contra la delincuencia en la capital y divulgó un nuevo cartel de los más buscados.
Los más buscados en Bogotá por hurto y homicidio
En la lista figuran cuatro personas identificadas por las autoridades como alias Jordan, ‘Elio’, ‘Chamo’ y ‘Yadelsy’.
Los cuatro ciudadanos cuentan con órdenes de captura por delitos graves como hurto y homicidio, entre otros.
Según la información compartida por las autoridades, alias Jordan fue identificado como Jordan Fernando Cruz Vergara.
Alias Elio como Elio Elías Fuentes Rondón; alias Chamo como Jampier José Milano Perera y alias Yadelsy como Yadelsy Karina Molina Sánchez.
De acuerdo con los datos, estas personas son señaladas de participar en hechos que atentan contra la seguridad y la convivencia ciudadana en Bogotá.
“Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura”, indicó la Alcaldía de la ciudad.
Policía capturó a sujetos que robaban en Transmilenio
En las recientes horas, la Policía Nacional logró la captura de seis personas en la estación Avenida Jiménez de Transmilenio, tras ser sorprendidas agrediendo a un pasajero que intentó recuperar su celular robado.
La víctima denunció que, al reclamar su teléfono, los delincuentes lo golpearon. Sin embargo, la rápida reacción de la Policía permitió interceptar a los responsables a pocos metros del lugar, quienes ahora deberán responder por hurto y lesiones personales.
De acuerdo con las autoridades, este grupo estaría vinculado a otros robos similares dentro del sistema de transporte.