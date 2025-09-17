CANAL RCN
Colombia

Ojo: Estos son los más buscados en Bogotá por hurto y homicidio

Los ciudadanos cuentan con órdenes de captura por delitos graves como hurto y homicidio, entre otros.

Estado de salud de policías heridos en atroz atentado en Amalfi que dejó 13 uniformados muertos
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 17 de 2025
06:59 p. m.
La Policía Metropolitana de Bogotá intensificó su ofensiva contra la delincuencia en la capital y divulgó un nuevo cartel de los más buscados.

Los más buscados en Bogotá por hurto y homicidio

En la lista figuran cuatro personas identificadas por las autoridades como alias Jordan, ‘Elio’, ‘Chamo’ y ‘Yadelsy’.

Los cuatro ciudadanos cuentan con órdenes de captura por delitos graves como hurto y homicidio, entre otros.

Según la información compartida por las autoridades, alias Jordan fue identificado como Jordan Fernando Cruz Vergara.

Alias Elio como Elio Elías Fuentes Rondón; alias Chamo como Jampier José Milano Perera y alias Yadelsy como Yadelsy Karina Molina Sánchez.

De acuerdo con los datos, estas personas son señaladas de participar en hechos que atentan contra la seguridad y la convivencia ciudadana en Bogotá.

“Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura”, indicó la Alcaldía de la ciudad.

Policía capturó a sujetos que robaban en Transmilenio

En las recientes horas, la Policía Nacional logró la captura de seis personas en la estación Avenida Jiménez de Transmilenio, tras ser sorprendidas agrediendo a un pasajero que intentó recuperar su celular robado.

La víctima denunció que, al reclamar su teléfono, los delincuentes lo golpearon. Sin embargo, la rápida reacción de la Policía permitió interceptar a los responsables a pocos metros del lugar, quienes ahora deberán responder por hurto y lesiones personales.

De acuerdo con las autoridades, este grupo estaría vinculado a otros robos similares dentro del sistema de transporte.

