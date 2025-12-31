Paso a paso de los mejores rituales y agüeros del 31 de diciembre: tome nota

El amarillo se convierte en el color protagonista del último día del año en Colombia, desplazando al verde de la esperanza y al rojo de la pasión. Esta tradición, transmitida de generación en generación, lleva a miles de personas a buscar prendas íntimas amarillas como parte de los rituales para recibir el año nuevo con buenos augurios.

Los productos para las cenas de finde año, también son protagonistas el 31 de diciembre.

Las tradiciones se mantienen vigentes en todo el país, donde familias y comerciantes comparten la creencia en estos rituales que buscan cerrar el año con gratitud y abrir el nuevo con esperanza y prosperidad.

La limpia de las plantas para atraer abundancia el 31 de diciembre

En las plazas de mercado comerciantes ofrecen el kit de hierbas amargas y dulces para realizar limpias energéticas que cuestan alrededor de $5.000:

Plantas amargas: (para limpiar, cortar lo negativo y cerrar el año). Se usan primero, porque arrastran lo malo acumulado.

Ruda: La más popular. Asociada a la protección, aleja envidias y malas energías. Muy común en baños de fin de año y riegos de entrada.

Altamisa (artemisa): Potente para limpiezas espirituales profundas. Se cree que ayuda a cerrar ciclos dolorosos.

Romero: Aunque aromático, se considera amargo en lo ritual. Limpia, protege y fortalece el ánimo. Muy usado en hogares y negocios.

Sábila (aloe vera): Se cuelga detrás de la puerta o se usa en baños. Absorbe malas energías y protege el hogar.

Guayabo (hojas): Tradicional en zonas rurales. Se usa para “barrer” malas vibras y enfermedades simbólicas.

Chilca o anamú (en algunas regiones): Planta fuerte, usada para limpiezas energéticas intensas y protección espiritual.

Plantas dulces (para atraer prosperidad, amor y bienestar). Van después de la limpieza, para endulzar el nuevo año.

Albahaca: Clásica para atraer abundancia, trabajo y armonía. Muy usada en baños dulces y riegos de casa.

Canela: No es planta fresca, pero es infaltable. Simboliza prosperidad, éxito y movimiento económico.

Hierbabuena: Asociada a la buena suerte, frescura y oportunidades nuevas.

Manzanilla: Atrae calma, armonía familiar y estabilidad emocional.

Rosas (especialmente rojas o rosadas): Para el amor, la autoestima y las relaciones afectivas.

Azúcar o panela: Se añade a los baños dulces para “sellar” la intención de un año próspero.

¿Cómo se usan tradicionalmente el agüero de las plantas?

Baños: primero con plantas amargas y luego con dulces.

Riegos del hogar: desde el fondo hacia la puerta.

Sahumerios: combinando plantas secas.

Agüeros personales: intencionando deseos mientras se usan.

Otros agüeros para cerrar el año y recibir el 2026 con prosperidad

La prenda de ropa interior amarilla es un infaltable para los colombianos, según la creencia popular, atrae buena fortuna, salud, dinero y amor para el año entrante.

Asimismo, las lentejas en el bolsillo con dinero para atraer la abundancia, la llave en el zapato envuleta en un billete en el zapato derecho para tener casa propia y las 12 uvas a las 12:00 de la noche para hacer realidad 12 deseos.

Otro de los productos más solicitados el 31 de diciembre en los comercios es el kit de año viejo, que incluye el año viejo, la velita de las siete potencias que es para la prosperidad, abundancia, éxito, el sahumerio que es para limpiar la casa y la champaña que es para bañito personal. Estos kits tienen un valor entre 10.000 y 25.000 pesos.