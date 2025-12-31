CANAL RCN
Colombia Video

Paso a paso de los mejores rituales y agüeros del 31 de diciembre: tome nota

Los colombianos por tradición realizan distintas prácticas que prometen suerte, prosperidad y abundancia para el nuevo año.

Noticias RCN

diciembre 31 de 2025
11:14 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El amarillo se convierte en el color protagonista del último día del año en Colombia, desplazando al verde de la esperanza y al rojo de la pasión. Esta tradición, transmitida de generación en generación, lleva a miles de personas a buscar prendas íntimas amarillas como parte de los rituales para recibir el año nuevo con buenos augurios.

Los productos para las cenas de finde año, también son protagonistas el 31 de diciembre.

Las tradiciones se mantienen vigentes en todo el país, donde familias y comerciantes comparten la creencia en estos rituales que buscan cerrar el año con gratitud y abrir el nuevo con esperanza y prosperidad.

¿Por qué algunas personas eligen estar solas en Año Nuevo? Esto dice la psicología
RELACIONADO

¿Por qué algunas personas eligen estar solas en Año Nuevo? Esto dice la psicología

La limpia de las plantas para atraer abundancia el 31 de diciembre

En las plazas de mercado comerciantes ofrecen el kit de hierbas amargas y dulces para realizar limpias energéticas que cuestan alrededor de $5.000:

Plantas amargas: (para limpiar, cortar lo negativo y cerrar el año). Se usan primero, porque arrastran lo malo acumulado.

  • Ruda: La más popular. Asociada a la protección, aleja envidias y malas energías. Muy común en baños de fin de año y riegos de entrada.
  • Altamisa (artemisa): Potente para limpiezas espirituales profundas. Se cree que ayuda a cerrar ciclos dolorosos.
  • Romero: Aunque aromático, se considera amargo en lo ritual. Limpia, protege y fortalece el ánimo. Muy usado en hogares y negocios.
  • Sábila (aloe vera): Se cuelga detrás de la puerta o se usa en baños. Absorbe malas energías y protege el hogar.
  • Guayabo (hojas): Tradicional en zonas rurales. Se usa para “barrer” malas vibras y enfermedades simbólicas.
  • Chilca o anamú (en algunas regiones): Planta fuerte, usada para limpiezas energéticas intensas y protección espiritual.

Plantas dulces (para atraer prosperidad, amor y bienestar). Van después de la limpieza, para endulzar el nuevo año.

  • Albahaca: Clásica para atraer abundancia, trabajo y armonía. Muy usada en baños dulces y riegos de casa.
  • Canela: No es planta fresca, pero es infaltable. Simboliza prosperidad, éxito y movimiento económico.
  • Hierbabuena: Asociada a la buena suerte, frescura y oportunidades nuevas.
  • Manzanilla: Atrae calma, armonía familiar y estabilidad emocional.
  • Rosas (especialmente rojas o rosadas): Para el amor, la autoestima y las relaciones afectivas.
  • Azúcar o panela: Se añade a los baños dulces para “sellar” la intención de un año próspero.
VIDEO | Más de un millón de vehículos se movilizan por carreteras colombianas en temporada de fin de año
RELACIONADO

VIDEO | Más de un millón de vehículos se movilizan por carreteras colombianas en temporada de fin de año

¿Cómo se usan tradicionalmente el agüero de las plantas?

  • Baños: primero con plantas amargas y luego con dulces.
  • Riegos del hogar: desde el fondo hacia la puerta.
  • Sahumerios: combinando plantas secas.
  • Agüeros personales: intencionando deseos mientras se usan.

Otros agüeros para cerrar el año y recibir el 2026 con prosperidad

La prenda de ropa interior amarilla es un infaltable para los colombianos, según la creencia popular, atrae buena fortuna, salud, dinero y amor para el año entrante.

Asimismo, las lentejas en el bolsillo con dinero para atraer la abundancia, la llave en el zapato envuleta en un billete en el zapato derecho para tener casa propia y las 12 uvas a las 12:00 de la noche para hacer realidad 12 deseos.

Otro de los productos más solicitados el 31 de diciembre en los comercios es el kit de año viejo, que incluye el año viejo, la velita de las siete potencias que es para la prosperidad, abundancia, éxito, el sahumerio que es para limpiar la casa y la champaña que es para bañito personal. Estos kits tienen un valor entre 10.000 y 25.000 pesos.

Este es el kit que reúne todos agüeros para un próspero y exitoso Año Nuevo
RELACIONADO

Este es el kit que reúne todos agüeros para un próspero y exitoso Año Nuevo

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Animales

Leopardo es rescatado, rehabilitado y liberado en su hábitat natural en Antioquia

Año Nuevo

VIDEO | Más de un millón de vehículos se movilizan por carreteras colombianas en temporada de fin de año

Festival de Música de Cartagena

Música de cámara en el XX Cartagena Festival de Música: conciertos, artistas y fechas clave

Otras Noticias

Becas

Colombianos podrán estudiar en Hungría con becas del Icetex: así puede postularse

Icetex abrió convocatoria de becas para estudiar en Hungría: fechas y cómo postularse.

Festival de Música de Cartagena

Grandbrothers en Cartagena: el experimento electrónico que reinventa el piano

Un experimento sonoro que desafía todo lo que creemos saber sobre el piano llegará a Cartagena.

Rusia

Rusia divulga video de supuesto ataque con drones contra la residencia del presidente Putin

Andi

“Profundizará la crisis de recursos”: ANDI sobre aumento de UPC

Millonarios

Como un héroe despidieron a Rodrigo Ureña, tricampeón que llega a Bogotá para firmar con Millonarios