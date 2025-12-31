VIDEO | Más de un millón de vehículos se movilizan por carreteras colombianas en temporada de fin de año

Las carreteras del país registran una movilidad histórica en esta temporada de fin de año, con más de un millón de vehículos desplazándose por las vías nacionales, según informó la general Susana Blanco, directora de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional.

Solo en las primeras horas de la jornada, más de 6.000 automotores iniciaron su recorrido hacia diferentes destinos turísticos.

Desde Bogotá, más de 100.000 vehículos han salido hacia diversos puntos, generando alta congestión en sectores estratégicos como Luval, La Mesa y la gran vía. "La autopista sur refleja una alta movilidad. Los destinos apetecidos de toda Cundinamarca están siendo los más transitados", explicó la general Blanco.

Vías habilitadas y control en corredores estratégicos

En la vía al Llano, específicamente en el kilómetro 18 a la altura de Chipaque, donde hace dos meses se registró una emergencia vial, la directora confirmó que "la vía está habilitada, los carriles se encuentran habilitados" y que tanto la concesión como el Ministerio de Transporte mantienen monitoreo constante.

En Antioquia, todas las vías están habilitadas, salvo el tramo entre Dabeiba y Mutatá, en la vía a Urabá, donde el paso es controlado a un solo carril. Desde las terminales de Medellín se espera la movilización de 224.000 pasajeros entre el 31 de diciembre y el 1 de enero, con 15.000 buses adicionales para atender la demanda.

En el eje cafetero, la movilidad es alta en el sector de Cajamarca, anticipándose al inicio de la Feria de Manizales. "Estamos trabajando con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con las concesiones y con la ANI", aseguró la general Blanco.

Seguridad y controles de alcoholemia en la Panamericana

Uno de los puntos sensibles es la seguridad en la vía Panamericana, corredor fundamental hacia el sur del país y Ecuador. En respuesta a las preocupaciones por asaltos y problemas de orden público, las autoridades anunciaron un despliegue especial. "Vamos a activar botones de pánico como prueba piloto en la zona y tendremos una red integral de seguridad en el transporte", confirmó la directora tras una reunión con el Ministro de Defensa y transportadores.

Respecto a las pruebas de alcoholemia, durante diciembre se han realizado más de 37.000 controles, de los cuales 561 resultaron positivos, un promedio de 18 por día. "Debería ser el resultado cero positiva, ese debería ser. La conducción, la gasolina con alcohol es una mezcla letal", enfatizó la general Blanco.

Las autoridades reiteraron el llamado a la responsabilidad: no exceder la velocidad, usar cinturón de seguridad, evitar el sobrecupo y abstenerse de conducir bajo efectos del alcohol. "Que el propósito de esta Navidad sea que todos, todos, todos, regresemos bien a casa", concluyó la funcionaria.