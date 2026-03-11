Las afectaciones que dejó el operativo en el que fue abatido alias Ramiro, cabecilla del Frente 18 de las Farc

Un operativo militar realizado en zona rural del municipio de Ituango terminó con la muerte de alias Ramiro, señalado cabecilla del Frente 18 de las Farc.

La operación, que incluyó un bombardeo contra la estructura armada ilegal, dejó además varios integrantes de ese grupo muertos en combate y una persona capturada.

Sin embargo, tras la intervención militar comenzaron a surgir denuncias de la comunidad de la vereda San Luis, cuyos habitantes aseguran que el ataque también provocó daños en algunas viviendas cercanas.

Mientras los residentes del sector piden respuestas por las afectaciones que dicen haber sufrido, el Ejército Nacional confirmó que se adelantan verificaciones para establecer si durante la operación se produjeron daños en estructuras civiles.

Denuncian casas dañadas tras bombardeo en Ituango donde fue abatido alias Ramiro

De acuerdo con lo denunciado por algunos habitantes de la vereda San Luis, en zona rural de Ituango, varias casas habrían resultado afectadas luego del bombardeo que se realizó en el lugar donde fue abatido alias Ramiro.

Según relatan los residentes, tras el operativo militar encontraron daños en partes de sus viviendas, lo que generó preocupación entre quienes viven en ese sector del norte de Antioquia.

Uno de los habitantes del lugar describió algunas de las afectaciones que, según afirma, quedaron tras el ataque.

Les dañaron una joya, hizo el baño y lo dañaron, el tanque se lo dañaron, ese techo lo dañaron.

Las denuncias de la comunidad llevaron al Ejército Nacional a iniciar revisiones sobre lo ocurrido para establecer si durante la operación se presentaron daños en estructuras cercanas al lugar del bombardeo.

¿Qué está haciendo el Ejército con las denuncias hechas tras el bombardeo contra alias Ramiro?

El brigadier general Eduardo Caycedo, comandante de brigada del Ejército, explicó que la institución está investigando las denuncias hechas por los residentes y señaló que, según los análisis iniciales, el bombardeo no se habría realizado directamente sobre una vivienda.

Habían unas posibles afectaciones porque algunas de esas estructuras regularmente acuden a esa práctica de utilizar viviendas abandonadas. Sin embargo, el bombardeo se produce fuera de una locación.

Durante el operativo militar fue abatido alias Ramiro, identificado como cabecilla del Frente 18 de las Farc. Junto a él también murieron otros integrantes de esa estructura armada.

¿Quién más fue dado de baja tras el operativo en Ituango?

En un primer reporte se indicó que con Ramiro también habían sido dados de baja otros siete integrantes del Frente 18. Además, una hermana del cabecilla resultó herida durante la operación y posteriormente fue capturada por las autoridades.

Posteriormente, el comandante de la Fuerza Militar, general Hugo López, explicó que en el punto específico donde se ejecutó el bombardeo se encontraban siete personas, aunque en los alrededores operaban otras estructuras que reaccionaron contra las tropas durante el desarrollo de la operación.

No, no son siete personas. En el punto donde nosotros hicimos la operación de bombardeo se encontraban siete personas, pero alrededor de él se encontraban otras estructuras. Estas estructuras en el momento de la operación reaccionan contra nuestros soldados.

El oficial también señaló que entre los muertos en combate se encuentra alias Richard, conocido como “el mexicano”, quien sería un enlace entre las estructuras de Iván Mordisco en el departamento del Cauca y el Frente 18.

Es bueno decirlo que entre estos seis muertos en combate también está alias Richard o el mexicano, que es un sujeto que es el enlace entre las estructuras de Mordisco en el Cauca y la estructura 18.

Durante la cobertura del operativo también circularon videos en los que se observa una construcción en la zona donde ingresan tropas militares. Sobre ese punto, el general López explicó que no se trataba de una vivienda civil.

Según indicó el comandante, ese lugar corresponde a una infraestructura utilizada para el procesamiento de droga.

Esta no es una casa. Esto es un laboratorio de un cristalizadero de clorhidrato de cocaína. Es un sitio que queda más o menos a unos 380 metros.

El oficial agregó que, de acuerdo con la información que tenían las Fuerzas Militares durante la planeación del operativo, ese punto no era un lugar habitado por población civil.

Aquí, en ese punto, no es un sitio habitado por población civil, es un sitio donde tenía parte de la seguridad este cabecilla y claramente teníamos reconocido nosotros ese sitio durante el desarrollo de la operación.

Según explicó, los integrantes de esa estructura armada solían ubicarse en puntos estratégicos del territorio desde donde realizaban acciones contra la población y las tropas.