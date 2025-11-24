CANAL RCN
Colombia

Dirección Nacional de Inteligencia se pronuncia sobre supuestos vínculos de alto funcionario con las disidencias de las Farc

Junto al general del Ejército, Juan Miguel Huertas, el director de inteligencia habría negociado un “pacto de no agresión” con el grupo criminal.

Disidencias de las Farc. Foto: AFP
Noticias RCN

noviembre 24 de 2025
11:42 a. m.
A través de un comunicado de prensa, la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) se pronunció sobre las presuntas negociaciones entre el director de Inteligencia, Wilmar Mejía, y las disidencias de las Farc para sellar un “pacto de no agresión”.

“Frente a las recientes publicaciones y versiones difundidas en algunos medios de comunicación sobre el director de Inteligencia, Wilmar Mejía, la entidad ha puesto en marcha todas las acciones necesarias para garantizar total claridad y transparencia”, se lee en el documento, publicado este lunes (24/11/2025).

La investigación, publicada por Noticias Caracol, sugiere que Mejía habría contactado a cabecillas de las disidencias con el general Juan Miguel Huertas, hoy director del comando de personal del Ejército Nacional, cuando era asesor del Ministerio de Defensa para garantizar el traslado de sus hombres en camionetas blindadas, con personal armado.

La información estaría soportada en chats, correos electrónicos, fotografías y cartas encontradas en los archivos secretos de alias ‘Calarcá’, a los que el medio citado habría tenido acceso, así como la Fiscalía.

DNI abrió una investigación interna y una averiguación independiente:

De acuerdo con la entidad, al conocer la denuncia, “el director general solicitó la realización de las investigaciones pertinentes. Por un lado, una investigación interna conducida por la Dirección de Contrainteligencia y, por otro lado, una averiguación independiente liderada por la Inspectora General de la DNI, quien es nombrada directamente por el presidente de la República. Estas actuaciones buscan confirmar o desvirtuar de manera objetiva las versiones divulgadas”.

Mejía, un hombre que, de acuerdo con la investigación, es cercano al presidente Petro, entró al DNI como agente en mayo del 2024 y fue ascendido a director de Inteligencia al cabo de nueve meses.

Desde el DNI insisten en que su supuesto acercamiento con las disidencias ocurrió antes de que se vinculara a la entidad y precisó que:

“Así mismo, en la Dirección Nacional de Inteligencia no se dieron órdenes y tampoco existe trazabilidad alguna que indique que el funcionario haya participado en las reuniones que se le atribuyen en Venezuela, como han señalado algunas versiones públicas”.

Se refieren a una supuesta reunión a la que habrían asistido alias Richard, alias Andrey, alias Jhon Mechas, alias Calarcá y el director de inteligencia para el montaje de una empresa de seguridad, que sirviera como fachada para transportar, bajo esquemas de seguridad estrictos, a los cabecillas de las disidencias, como ocurrió en julio del 2024, cuando ‘Calarcá’ y otros disidentes fueron descubiertos movilizándose en vehículos bajo custodia de integrantes de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

