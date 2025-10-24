Presidente Petro en la lista Clinton: ¿Quiénes más han estado incluidos?

La tensión entre Estados Unidos y Colombia está alcanzando niveles álgidos. Este viernes 24 de octubre, el Departamento del Tesoro tomó una radical decisión que ha sacudido la opinión pública.

RELACIONADO Presidente Gustavo Petro y Armando Benedetti fueron incluidos en la Lista Clinton de Estados Unidos

Tal y como anticipó el senador Bernie Moreno, el presidente Gustavo Petro fue incluido en la lista Clinton (de Narcotraficantes Especialmente Designados). También están el ministro del Interior, Armando Benedetti; la primera dama, Verónica Alcocer; y el hijo del mandatario, Nicolás Petro Burgos.

Presidente Petro y su círculo en la lista Clinton

Las autoridades norteamericanas cuestionan el manejo que le ha hecho el presidente al tema de las drogas. Aseguran que desde que comenzó su mandato, se les ha dado más vía libre a las estructuras criminales.

Para entender esta decisión, hay que conocer qué es la lista Clinton. Su origen se remonta a la década de los 90, cuando justamente el presidente de Estados Unidos era Bill Clinton. Desde ese momento, ha tenido como propósito bloquear el acceso al sistema financiero norteamericano a personas o empresas que representen riesgos para la seguridad.

Entonces, esto implica que los bienes y cuentas en EE. UU. queden bloqueados, así como prohibiciones en la celebración de relaciones comerciales. Petro se convirtió en el primer presidente en la historia de Colombia que es incluido.

Otros nombres sonados que han estado en la lista Clinton

Son varios los polémicos nombres que hacen y han hecho parte de la lista. Por ejemplo, aparecen Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, más conocido como ‘Chiquito Malo’, uno de los cabecillas más peligrosos del Clan del Golfo.

También están Daniel ‘El Loco’ Barrera, Hugo Armando ‘El Pollo’ Carvajal, Luis Antonio ‘Tata o Toño’ Bermúdez Mejía, Camilo Esteban Betancourt Rosero o ‘Max’, Elkin ‘El Cura’ Casarrubia, Alexander ‘Bayron’ Celis Durango, José Emilson ‘Negro Perea’ Córdoba Quinto, entre otros. Además, aparece el Clan del Golfo.

Sin duda alguna, en la historia hubo dos nombres que hicieron eco por varios años. Bloomberg explica que América de Cali y Drogas La Rebaja estuvieron incluidas por los supuestos vínculos con los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, las cabezas del cartel de Cali.

El cuadro escarlata dejó de estar en la lista en 2013 y un año después hizo lo mismo la cadena de droguerías. Es decir, hace más de 10 años dejaron de estar incluidos.