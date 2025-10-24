Presidente Gustavo Petro y Armando Benedetti fueron incluidos en la Lista Clinton de Estados Unidos

El presidente Gustavo Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti, fueron incluidos por Estados Unidos en la famosa Lista Clinton, que incluye a las personas y agrupaciones sancionadas por estar supuestamente vinculadas con el narcotráfico.

A sus nombres se suman los de la primera dama, Verónica Alcocer, y el del hijo del presidente, Nicolás Petro.

A través de su cuenta de X, el Departamento del Tesoro confirmó la noticia y señaló nuevamente al jefe de Estado colombiano por su "papel en el tráfico ilícito mundial de drogas".

"Bajo el mandato del presidente Petro, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a niveles récord", indicó el Departamento, asegurando además que el mandatario colombiano ha "proporcionado beneficios a organizaciones terroristas".

¿Qué repercusiones tiene estar incluido en la Lista Clinton?

La inclusión del presidente Petro en la lista SDN de la OFAC's, conocida como Lista Clinton, implica el congelamiento de todos sus activos en Estados Unidos, así como de cualquier transacción con propietarios de bienes, empresarios y banca.

Además, faculta a las autoridades estadounidenses a iniciar un rastreo sobre los capitales de las personas incluidas en la lista.

Según el Departamento del Tesoro, el incumplimiento de las sanciones puede desencadenar en sanciones civiles o penales por parte de Estados Unidos.

¿Por qué incluyeron al presidente Petro en la Lista Clinton?

"Gustavo Petro, exguerrillero, fue elegido presidente de Colombia en 2022. Ha otorgado beneficios a organizaciones narcoterroristas bajo el auspicio de su plan de "paz total", entre otras políticas, lo que ha llevado a niveles récord de cultivo de coca y producción de cocaína", señaló el Departamento.

Además, la entidad mencionó las acciones del presidente Petro frente a Estados Unidos, su supuesta alianza con el régimen de Nicolás Maduro y sus "comportamientos erráticos" que lo han distanciado de sus socios.

Sobre la primera dama, el ministro del Interior y el hijo del presidente, el Departamento también explicó las causas de su inclusión en la lista.

A Nicolás Petro, a quien calificaron de ser el "heredero político" del presidente, señalaron de recibir y direccionar dinero del narcotráfico hacia iniciativas como la paz total.

A Verónica, la primera dama, la incluyeron por haber sido "designada inconstitucionalmente por Gustavo Petro como embajadora en misión especial".

A cerca de Benedetti, mencionaron los polémicos audios en los que él mismo hablaba sobre la financiación y obtención de votos para la campaña presidencial.