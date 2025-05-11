Los partidos se ‘pelean’ por Alejandro Gaviria para que sea cabeza de lista: ¿Escogerá alguno?

Hay pulsos en los partidos por la cabeza de lista y hay un nombre que es casi transversal en todas las historias.

La puerta cerrada a Alejandro Gaviria en el Nuevo Liberalismo destapó las pujas en otros movimientos. ¿Ahora podría llegar al Partido Verde? En esa pelea estaban Ariel Ávila, Angélica Lozano, Jota Pe Hernández o un outsider.

¿Verde, La U y Liberal por Gaviria?

El nombre de Gaviria es bien visto entre el sector que apoya a Claudia López, el sector de Carlos Amaya e incluso los que le hacen oposición al Gobierno como Katherine Miranda o el propio Jota Pe Hernández.

Aunque muchos creen que este último podría ser la cabeza de lista porque fue el senador más votado, finalmente le negaron el puesto porque dicen que no representa los principios de la colectividad. El que más convence es Gaviria, aunque hay un plan b con el exalcalde ‘Lucho’ Garzón.

A Gaviria también lo querían en La U, pero él mismo lo descartó. Le ofrecieron el puesto al exdefensor del Pueblo Carlos Negret, pero esas negociaciones están crudas.

También llamaron a la presidente de la Cámara Colombo-Americana, María Claudia Lacouture. Aunque, en medio de todo, han surgido propuestas de darle ese puesto incluso a un youtuber o influencer.

¿Gaviria al Congreso?

El nombre de Gaviria también se repite en la historia de los liberales. Aunque en algún momento hubo conversaciones para que fuera la cabeza de lista de ese partido, eso también quedó descartado.

Se rumora entonces que la asumirá María Paz Gaviria, pero hubo una gran oposición de la bancada. Así que se decantaron por la fácil, la cabeza será nuevamente el presidente actual del Congreso, Lidio García.