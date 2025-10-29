‘Paz Electoral’, la iniciativa de la Procuraduría para garantizar las elecciones de 2026

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, se convierte en el abanderado de la campaña ‘Paz Electoral’, la cual busca garantizar las elecciones de 2026 a través de la construcción de consensos y la vigilancia en las regiones.

Esta iniciativa se fortalece a pocos meses de la jornada en la que los colombianos elegirán a sus representantes en el Congreso de la República y al próximo presidente del país.

‘Paz Electoral’ pretende defender a las instituciones y el proceso democrático, con el apoyo de la Registraduría, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo.

En entrevista con La FM, Eljach explicó que la campaña busca hacer pedagogía para instruir a los colombianos sobre la importancia de “elegir bien”, en una jornada segura, transparente y dentro del calendario electoral.

Asimismo, el procurador aseguró que habrá elecciones democráticas en Colombia y que se garantizará el régimen constitucional en el país.

Procuraduría pone la lupa sobre el proselitismo

Sobre la participación indebida en política por parte de los servidores públicos, Eljach explicó que “hay múltiples formas de manipular la voluntad ajena, con el fin de favorecer una causa política o ideológica”, lo cual es sancionable.

Sin embargo, reiteró que la participación política no debe confundirse con proselitismo, pues es derecho y deber de todos participar, pero sin excederse o aprovecharse de su posición.

Incluye a todo servidor público, menos al presidente, que tiene fuero constitucional especial.

Además, el procurador indicó que ya hay varias investigaciones preliminares contra varios funcionarios por, presuntamente, participar de forma indebida en política. Eljach fue contundente al decir que “no le tiembla la voz ni la mano” para sancionar a quienes se les pruebe la falta.

Así funciona la campaña ‘Paz Electoral’

Dentro de las acciones de la Procuraduría para garantizar la jornada electoral de 2026 se encuentra el trabajo articulado con organismos del Estado, para asegurar que los 14.000 puestos de votación que funcionarán en todo el territorio cuenten con transparencia y puedan desarrollar los comicios si contratiempos.

Además, se llevará a cabo un monitoreo constante con las Fuerzas Militares y de Policía, junto a las entidades territoriales y del Estado, para garantizar la seguridad de los ciudadanos que decidan participar de la jornada.

La Procuraduría también estará atenta a los reclamos de los ciudadanos y vigilará que ningún servidor público exceda su participación en las actividades políticas en busca de favorecer a terceros.