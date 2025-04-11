CANAL RCN
Colombia Video

Uribe podría reunirse esta semana con representantes de Cambio Radical y el Partido Conservador

Tras su encuentro con el expresidente César Gaviria, el líder natural del Centro Democrático dijo estar conformado una gran coalición para las presidenciales del 2026.

Noticias RCN

noviembre 04 de 2025
10:02 p. m.
Tras ser absuelto de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, en segunda instancia, por el Tribunal Superior de Bogotá, el líder natural del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, podría seguirse reuniendo con miembros de otros partidos, como adelantó a la salida de su encuentro con el expresidente César Gaviria, en Llano Grande, Antioquia, el pasado viernes, 31 de octubre.

En su búsqueda por conformar una “gran coalición” de cara a las elecciones presidenciales del 2026, Uribe Vélez tendría planeado reunirse, esta semana, con representantes de los partidos Cambio Radical y conservador.

Durante el encuentro con Gaviria, el expresidente se habría comunicado con Germán Vargas Lleras; la presidenta del Partido Conservador, Nadia Blel, y el senador Efraín Cepeda para coordinar una reunión en Bogotá, lo antes posible.

¿Cuáles son las conclusiones de la reunión entre los expresidentes Álvaro Uribe y César Gaviria?
Uribe apunta, incluso, a los candidatos del centro:

Parece ser que la única condición para sumarse a esta “gran coalición” es ser de oposición al Gobierno. Sin embargo, Uribe estaría pensando en ampliar su baraja y no descartó que candidatos del centro, como Sergio Fajardo, pudieran unirse:

“Encontré al presidente Gaviria en esta invitación que nos hizo muy abierto. Podría decir que queremos colaborar en la construcción de una gran coalición de base democrática, incluyente, desde Abelardo hasta el doctor Fajardo".

Juan Carlos Pinzón anunciaría su candidatura presidencial respaldado por el partido Verde Oxígeno
Otros candidatos estuvieron moviéndose durante el fin de semana:

Tras un recorrido por los departamentos del Guaviare y Amazonas, el exministro de Hacienda, Juan Carlos Pinzón realizó un “en vivo”, con casi 15.000 espectadores, en el que compartió sus propuestas de país y se acercó con anécdotas de su vida personal a los votantes.

Un número similar de personas logró reunir, aunque de manera presencial, Abelardo de la Espriella, que, con un evento de campaña, logró llenar el Movistar Arena y convocar en redes a 100.000 espectadores, logrando que varios dirigentes de partidos políticos lo felicitaran en la noche, por su poder de convocatoria.

