Luego de que su hermano resultara herido en un ataque con drones, alcalde del Calamar demandó ayuda del Gobierno

En la vivienda del mandatario se encontraban el menor de 15 años, la empleada domestica y otra persona que, por suerte, resultó ilesa.

octubre 15 de 2025
01:54 p. m.
Pese a haber denunciado amenazas en su contra y que, en respuesta, reforzaran su equipo de seguridad, el alcalde del municipio de Calamar, Guaviare, Farid Camilo Castaño, denunció que, en las últimas horas, su vivienda fue atacada con explosivos lanzados por drones.

De momento, él se encontraba fuera, pero su hermano, de 15 años, y la empleada domestica resultaron heridos, cuando intentaban refugiarse.

Una tercera persona, que estaba de visita en el predio, salió ilesa, pero el llamado sigue siendo el mismo al Gobierno Nacional: mayor presencia en el departamento, para restar control a los grupos armados.

Otros tres ataques se han registrado en el municipio del Calamar:

El ataque contra la vivienda del alcalde aterrorizó, incluso, a las personas que se encontraban al interior de un colegio, ubicado a unos cuantos metros.

Sin embargo, no es la única acción criminal que genera preocupación entre los habitantes del municipio.

En el pasado, la casa del alcalde ya había sido atacada, al igual que la estación de Policía y las instalaciones del Ejército.

El alcalde hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional:

Antes de que sea demasiado tarde, el alcalde solicitó al presidente, Gustavo Petro, mayor protección para los suyos. En diálogo con Noticias RCN recordó el momento el que su hermano le pidió ayuda, sin que él pudiera hacer nada:

“Me llama mi hermano menor de 15 años, asustado, angustiado, desesperado, llorando, diciéndome que acababan de atacar la casa con bombas”.

Al llegar, encontró a la empleada “doña Nidia, tendida en el piso, herida, y mi hermano también presentó heridas en su cuerpo, laceraciones producto de las esquirlas”.

Soldados, según comentó, intentaron derriba runo de los drones, pero el daño estaba hecho y la comunidad volvió a ser presa del pánico:

“Esos fueron los disparos que se escucharon, porque, como tal, no hubo ningún tipo de hostigamiento por parte de algún tipo criminal, uno nunca se imagina que vaya a pasar una cosa de estas y atenten contra lo más preciado que uno tiene”.

