Fiscalía inicia investigación por posibles irregularidades que salpican a Juliana y Verónica Guerrero

El próximo 7 de agosto culminará el gobierno del presidente Gustavo Petro. En lo que está siendo la despedida, vuelve a haber un presunto escándalo de corrupción que sacude al país.

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La revista Semana publicó las pruebas de una posible red de corrupción que se habría centrado en el accionar de Juliana Guerrero y su hermana Verónica. Al parecer, habrían gestionado contratos del gobierno nacional.

Las revelaciones que mencionan a las Guerrero

Por medio de audios y chats, se revelaron los posibles cobros millonarios que las Guerrero les habrían hecho a los empresarios a cambio de acceder a importantes contratos en los ministerios de Vivienda e Interior principalmente.

Al parecer, las hermanas tenían buenos contactos con empresarios en Norte de Santander, Valle del Cauca, Cesar y Santander. Gracias a ello, presuntamente se pusieron en contacto para pedirles altas tarifas para darles información acerca de los contratos.

Este lunes 27 de julio, la Fiscalía informó que inició una investigación para verificar las posibles irregularidades de las hermanas. Para ello, se dispuso el inicio de labores de policía judicial para el traslado a la Dirección Especializada contra la Corrupción.

Después del eco que hizo esta información, Guerrero emitió un comunicado en el que se pronunció. En primer lugar, sostuvo que en los últimos meses ha guardado silencio por las investigaciones que se han adelantado en su contra y por el papel de la justicia.

El pronunciamiento de Juliana Guerrero

“Ese silencio no puede seguir interpretándose como una aceptación de las acusaciones injustas y reiteradas que se han formulado en mi contra”, afirmó.

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Negó haberse reunido con contratistas, intermediarios o personas que se presenten como empresarios para recibir la adjudicación de contratos o influir en decisiones administrativas.

“Jamás he recibido dinero, comisiones o cualquier otro beneficio económico relacionado con aparentes gestiones ante el sector público. Rechazo categóricamente cualquier afirmación que pretenda hacer creer lo contrario o, a quien, usando mi nombre pretenda hacer lo mismo”, sostuvo.