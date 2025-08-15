Abelardo De la Espriella: "La mejor reforma para Colombia es que se caiga el régimen de Venezuela"

La FM, Radio 1, Alerta Bogotá, el diario La República, firmes con la democracia. Tribuna RCN. Y hoy en Tribuna RCN el turno es para el abogado Abelardo de las Priellés, ya nos contó sobre su estrategia de seguridad para combatir la criminalidad y le propuso a Tomás o a Gerónimo, hijo del ex presidente Álvaro Uribe, ser su fórmula vicepresidencial.

De esto y mucho más habló con nuestra editora política María Sari Tribunal Recluden es el espacio seguro para los candidatos para conocerlos a ellos, sus propuestas y sus polémicas y quizá en esta ocasión sobre todo sus polémicas, porque está con nosotros un hombre disruptivo, confrontacional, controversial y sin pelos en la lengua, el abogado Abelardo de la Espriella candidato. Bienvenido a este espacio. Maritza, es un placer estar aquí contigo. Aquí estoy firme por la patria.

Tema del día, obligado. Aquí en Noticias RCN revelamos que Ramón González está en Nicaragua que obtuvo la residencia con ayuda de funcionarios del gobierno y además todo indica que César Manrique también está fuera del país, posiblemente en Venezuela. ¿Cómo hacer para garantizar su detención, aunque eso signifique cooperación judicial con dos regímenes como los de Ortega y Maduro?

Lo primero que quiero decir es que no hay duda de que este gobierno es una banda criminal y de que Petro es el jefe de la mafia y los protege para que no lo delaten cuando está están siendo procesados por la justicia. En mi gobierno vamos a perseguir con mano de hierro en cualquier lugar que se escondan a todos los criminales sin distingos de ninguna clase. Aquí vamos por ellos, porque yo no he venido aquí a contemporizar con los enemigos de la República.

Vine a enfrentarlos, a derrotarlos y a castigarlos con la mano de la justicia. Claro, pero candidato, lo preciso, ¿cómo hacer si están en Nicaragua y Venezuela? Ahí se complica un poco la cosa porque en un gobierno mío para empezar no habría relaciones diplomáticas ni con Venezuela ni con Nicaragua ni con Cuba.

Pero al señor González se le puede seguir el proceso en Colombia, se le puede condenar y por supuesto estaría obligado a permanecer en Nicaragua como un prófugo un prófugo de la justicia. Pero si tenemos relaciones con otros países en donde haya gente que se ha se haya ido a esconder precisamente para evitar la acción de la justicia allá a través de los mecanismos de cooperación internacional, vamos a ir por a esas personas que han violado la ley.

Mire, en materia de estilo, pues nadie duda que ustedes mano dura, pero eso qué significa en materia de derechos, de protesta social, de libertad de prensa o de garantías para ejercer la oposición. No tengo ningún problema con eso, siempre y cuando no se viole la ley. La gente puede salir a protestar lo que quiera, cuanto quiera y como quiera. Lo que no acepto es que destruyan la infraestructura. Lo que no acepto es que haya vandalismo.

Lo que no acepto es que haya violencia y si eso es lo que pretenden, los voy a detener con la mano de hierro de la fuerza pública y como comandante en jefe no voy a permitir desmanes de ningún tipo en ningún rincón de la geografía nacional. Esta es una pregunta obligada quizá para una respuesta impopular. ¿Haría reformas tributarias o cómo va a encontrar un equilibrio fiscal en el país?

La mejor reforma tributaria para Colombia es que se caiga el régimen de Venezuela. Si eso pasa, vamos a pedir vamos a vivir un periodo dorado de la economía colombiana. Si eso no ocurre, debemos aplicar mecanismos que contempla la Constitución. Hay que pensar en una emergencia económica para salir del desastre que nos deja el gobierno de Petro, pero hay que también actuar para recortar el estado en un 40%.

Tenemos más de 700 000 funcionarios y contratistas que le sobran al Estado colombiano. Un estado pequeño que no le genere tanto costo a la nación. Por ahí podemos empezar. Bueno, y y finalmente también el tema que le interesa a muchos que es la mecánica, las alianzas, con quién sí, con quién no y si participaría en una consulta de derecha para elegir un candidato único.

Maritza, mira, en este gran pacto por la democracia, en este en este gran acuerdo patriótico caben todos, menos Petro y sus cómplices en la destrucción de Colombia. Yo no tengo problema en recibir a todo aquel que se haya enfrentado a Petro.

El que lo ha ayudado, el que lo ha secundado, el que le ha servido de cómplice, aquí no entra bajo ninguna circunstancia y por supuesto que estoy dispuesto a ir a una consulta con otros candidatos que defendamos los principios y valores fundacionales que identifican a la colombianidad. Y venga, cerremos con dos preguntas muy rápidas para respuestas muy rápidas en el Centro Democrático. María Fernanda Cavo, Paloma Valencia. María Fernanda Cabal.

Y finalmente, ¿le ofrecería hacer fórmula vicepresidencial ahora a Tomás Uribe, el hijo del expresidente Uribe? Por supuesto, ¿por qué no? Me encanta Tomás Y me encanta, Gerónimo. Pues al abogado del lado de la prioria, muchísimas gracias por estar con nosotros, por pasar por las cabinas de nuestros aliados en radio, por las cámaras de noticias de Rosario y mañana nos leemos en la República.