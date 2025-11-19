¿En cuánto quedaría el salario mínimo de 2026 con la propuesta de Fedesarrollo de aumentarlo 7%?

La negociación del salario mínimo para 2026 en Colombia avanza en medio de un panorama económico complejo. Mientras el Gobierno Nacional insiste en un incremento del 11%, Fedesarrollo plantea un ajuste más moderado, entre el 6% y el 7%, basado en un análisis técnico de inflación, productividad y poder adquisitivo.

La propuesta de Fedesarrollo considera que la inflación ha mostrado repuntes recientes y advierte que el proceso de convergencia hacia la meta del 3% del Banco de la República avanza más lento de lo previsto.

Según su director, Luis Fernando Mejía, un aumento del 7% se ajusta mejor a la inflación esperada para 2025, estimada alrededor del 5.1%, y sería suficiente para proteger la capacidad de compra de los trabajadores.

La propuesta del 7%: ¿En cuánto quedaría?

Para los cerca de 3.7 millones de trabajadores que devengan el salario mínimo, la propuesta del 7% tendría efectos concretos. Con un salario base vigente de $1.423.500 y un auxilio de transporte de $200.000, el incremento situaría el salario mensual en $1.523.145 y el auxilio en $214.000. En conjunto, el total mensual alcanzaría los $1.737.145. Fedesarrollo sustenta que este ajuste permitiría preservar el poder adquisitivo sin presionar excesivamente los costos laborales.

Los argumentos técnicos incluyen una productividad laboral con crecimiento entre 0% y 1% y la necesidad de evitar incrementos que superen ampliamente la inflación proyectada. Desde su perspectiva, un aumento del 7% mantiene un balance prudente entre el bienestar del trabajador y la salud económica del país.

La propuesta del 11%: qué efectos traería

El Gobierno, por su parte, plantea un incremento del 11%, que elevaría el salario mínimo a $1.580.085 y el auxilio de transporte a $222.000. El total mensual ascendería a $1.802.085, es decir, $64.940 más que el escenario de Fedesarrollo. Aunque la diferencia es favorable al trabajador, Fedesarrollo advierte que aumentos por encima del 10% pueden desencadenar efectos adversos en precios y contratación formal.

La definición del salario mínimo se discutirá en la mesa instalada el 1 de diciembre, en la que participan Gobierno, empresarios, trabajadores y entidades técnicas como el DNP y el Banco de la República. El acuerdo debe lograrse antes del 31 de diciembre; de lo contrario, el Presidente podrá decretar el aumento. La decisión final no solo determinará el ingreso de millones de trabajadores, sino también el rumbo económico del país en 2026.