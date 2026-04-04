CANAL RCN
Colombia

Luto en la salsa colombiana: falleció el fundador de la orquesta Octava Dimensión de Cali

Santiago Mejía, referente de la salsa caleña, deja una huella de más de 50 años mientras la escena salsera enfrenta un nuevo golpe tras la pérdida de Luder Quiñones.

Luto por la muerte de Santiago Mejía
FOTO: Freepik | La Quinta Dimensión de Cali

Noticias RCN

abril 04 de 2026
12:09 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La escena salsera de Cali enfrenta un momento de luto tras la muerte del maestro Santiago Mejía, uno de los pilares del género en la ciudad. El impacto de su trayectoria se refleja en la consolidación de la Orquesta La Octava Dimensión, agrupación que sirvió como semillero de talentos.

Feminicidio en Barranquilla: hombre habría asesinado y abandonado el cuerpo de su pareja dentro de un taxi
RELACIONADO

Feminicidio en Barranquilla: hombre habría asesinado y abandonado el cuerpo de su pareja dentro de un taxi

Bajo su dirección, decenas de músicos encontraron una plataforma para crecer profesionalmente, fortaleciendo la estructura de la salsa tradicional caleña.

Hoy es un día muy difícil para nosotros y para el mundo de la música. Despedimos no solo a un gran músico, sino a un ser humano excepcional, apasionado por lo que hacía y entregado a su arte. Santiago fue el alma de este proyecto, un guía y una inspiración constante para todos los que tuvieron el honor de compartir escenario y vida con él.

La influencia de Santiago Mejía en la salsa caleña

Santiago Mejía estuvo vinculado durante más de cinco décadas a la actividad musical en Cali. La Octava Dimensión, impulsó procesos de formación artística y a consolidar propuestas musicales dentro del género.

Tras conocerse la noticia, distintas voces del sector se pronunciaron. El cantante Willy García escribió. "Hablar de Santiago Mejía es hablar de la Octava Dimensión y hablar de la Octava Dimensión es hablar de uno de los primeros grupos que empezó a darle identidad a la salsa caleña".

Por su parte, Jimmy Saa destacó su rol como formador. "Siempre lo voy a recordar como una persona bondadosa que sirvió al arte y ayudó a que muchos de nosotros trascendiéramos y estuviéramos en la Octava Dimensión".

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Santa Marta

Altercado en El Rodadero: ciudadanos bajaron motos de grúa durante operativo de tránsito

Inseguridad en Bogotá

Estos son los hombres que secuestraron, amenazaron y grabaron a un conductor en Bogotá

Accidente de tránsito

Conductor ebrio provocó violento choque que dejó sin vida dos personas en Barrancabermeja

Otras Noticias

Astrología

"Fuerte": reconocida vidente hizo escalofriante predicción sobre Colombia

La astróloga aclaró qué fue lo último que vio en sus revelaciones.

James Rodríguez

ATENCIÓN: el DT del Minnesota reveló nuevos detalles claves sobre el estado de salud de James Rodríguez

James Rodríguez estuvo hospitalizado en Minnesota al menos por 72 horas.

Finanzas personales

¿Cuál es el precio promedio del arriendo de un apartamento de dos habitaciones?

Venezuela

La cara oculta del régimen en Venezuela: así ha sido el sistema de vigilancia autoritario sobre millones

Alimentos

¿Qué es el “fiber maxxing” y por qué dicen que puede transformar el intestino?