Luto en la salsa colombiana: falleció el fundador de la orquesta Octava Dimensión de Cali

La escena salsera de Cali enfrenta un momento de luto tras la muerte del maestro Santiago Mejía, uno de los pilares del género en la ciudad. El impacto de su trayectoria se refleja en la consolidación de la Orquesta La Octava Dimensión, agrupación que sirvió como semillero de talentos.

Bajo su dirección, decenas de músicos encontraron una plataforma para crecer profesionalmente, fortaleciendo la estructura de la salsa tradicional caleña.

Hoy es un día muy difícil para nosotros y para el mundo de la música. Despedimos no solo a un gran músico, sino a un ser humano excepcional, apasionado por lo que hacía y entregado a su arte. Santiago fue el alma de este proyecto, un guía y una inspiración constante para todos los que tuvieron el honor de compartir escenario y vida con él.

La influencia de Santiago Mejía en la salsa caleña

Santiago Mejía estuvo vinculado durante más de cinco décadas a la actividad musical en Cali. La Octava Dimensión, impulsó procesos de formación artística y a consolidar propuestas musicales dentro del género.

Tras conocerse la noticia, distintas voces del sector se pronunciaron. El cantante Willy García escribió. "Hablar de Santiago Mejía es hablar de la Octava Dimensión y hablar de la Octava Dimensión es hablar de uno de los primeros grupos que empezó a darle identidad a la salsa caleña".

Por su parte, Jimmy Saa destacó su rol como formador. "Siempre lo voy a recordar como una persona bondadosa que sirvió al arte y ayudó a que muchos de nosotros trascendiéramos y estuviéramos en la Octava Dimensión".