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Secretaría de Salud se pronunció tras video en el que aparece un roedor en un centro comercial del norte de Bogotá

Autoridades realizaron visita de inspección tras denuncia viral y activaron seguimiento al caso en el reconocido centro comercial.

Plaga de ratas afecta barrio en Bogotá
Ratas, referencia - Pixabay

Noticias RCN

abril 04 de 2026
09:59 a. m.
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Lo que comenzó como un video publicado en redes sociales terminó provocando la intervención directa de las autoridades sanitarias en Bogotá.

Una usuaria difundió imágenes en las que se observa un roedor merodeando por uno de los pisos de un reconocido centro comercial ubicado al norte de la ciudad, generando rechazo e indignación entre quienes lo vieron.

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La grabación se viralizó rápidamente, lo que llevó a que el caso escalara más allá de las redes, por lo que las autoridades distritales activaron los protocolos correspondientes ante la queja pública.

¿Qué se sabe del video en el que aparece un roedor en un centro comercial del norte de Bogotá?

Tras la circulación masiva del video, la administración de Parque La Colina reaccionó señalando que se trató de una situación puntual. Así lo dijo Mildred Patiño, center manager del centro comercial, en declaraciones entregadas a SEMANA:

Ante el evento aislado reportado en redes sociales, actuamos con la celeridad que exigen nuestros protocolos, realizando una intervención técnica inmediata con expertos en control integral de plagas.

Sin embargo, el caso no quedó únicamente en la respuesta del establecimiento.

Secretaría de Salud se pronunció tras video en el que aparece un roedor en un centro comercial

La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá confirmó que, en cumplimiento del marco normativo vigente, realizó una visita de inspección, vigilancia y control al centro comercial tras la queja pública difundida en redes sociales, videos y otras comunicaciones de la comunidad.

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De acuerdo con el informe oficial, durante la revisión no se evidenció presencia de plagas ni rastros asociados dentro de las instalaciones inspeccionadas.

No obstante, la entidad sí identificó incumplimientos en las condiciones de control preventivo. En particular, se señalaron deficiencias relacionadas con la falta de barreras físicas adecuadas, un aspecto clave para evitar el ingreso de este tipo de animales a espacios cerrados.

Como resultado de estos hallazgos, las autoridades sanitarias establecieron un plan de mejora que deberá ser implementado por el centro comercial, con el fin de fortalecer las medidas de prevención y reducir riesgos a futuro.

Además, la Secretaría informó que se otorgó un concepto sanitario desfavorable, aunque sin la imposición de una medida sanitaria. Esta decisión se tomó debido a que, durante la inspección, no se encontraron factores de riesgo que justificaran una sanción inmediata.

La entidad también fue enfática en señalar que no puede brindar información adicional ni asumir vocería detallada sobre la diligencia, ya que el caso se encuentra enmarcado dentro de una investigación administrativa, lo que obliga a garantizar el debido proceso.

Finalmente, desde el Distrito se reiteró que se continuará cumpliendo con las funciones de inspección, vigilancia y control para mejorar la seguridad sanitaria en los entornos cotidianos.

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