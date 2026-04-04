Así funcionará el plan retorno especial en la vía Bogotá – Villavicencio para el Domingo de Resurrección

Ante el regreso masivo de viajeros durante el cierre de la Semana Santa, las autoridades pusieron en marcha un plan especial de movilidad en la vía Bogotá–Villavicencio.

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La operación es liderada por Coviandina con el objetivo de enfrentar el aumento de vehículos durante el Domingo de Resurrección.

Así funcionará el plan retorno especial en la vía Bogotá – Villavicencio

El punto más delicado del plan será la implementación de un reversible obligatorio en sentido Villavicencio–Bogotá, medida que transformará por completo la movilidad en el corredor durante varias horas.

De acuerdo con lo informado, el domingo 5 de abril se realizará un cierre a la 1:00 de la tarde en el sector de Uval, paso previo para habilitar la vía en un solo sentido desde las 3:00 p. m. hasta las 11:00 p. m., permitiendo exclusivamente el flujo hacia Bogotá.

Esta decisión implica que durante ese periodo la movilidad quedará restringida en dirección contraria, en medio del mayor pico de retorno de la temporada.

A la par, se aplicará una restricción para vehículos de carga con peso igual o superior a 3.4 toneladas, que estará vigente ese mismo día entre las 10:00 de la mañana y las 11:00 de la noche en ambos sentidos, como medida para evitar congestiones y facilitar el tránsito de vehículos particulares.

Medidas paralelas en Bogotá para el Domingo de Resurrección

Como parte del operativo, se confirmó el regreso de la ciclovía en Bogotá entre las 7:00 a. m. y las 2:00 p. m., aunque con una restricción específica en la avenida Boyacá, entre el Parque El Tunal y la iglesia Santo Tomás de Aquino, debido a la implementación del plan retorno.

También se informó que habrá más carriles exclusivos para Colpass en los peajes, con el objetivo de agilizar el paso de vehículos. Se recomendó a los usuarios realizar la recarga del sistema con anticipación, entre 6 y 12 horas antes del viaje.

Finalmente, se recomendó evitar excesos de velocidad, mantener una distancia mínima de 50 metros, especialmente en túneles y viaductos, y acatar las instrucciones del personal en carretera.