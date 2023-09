Luz Fabiola Rubiano condenada a 17 meses de prisión por discriminación contra Francia Márquez

En horas de la mañana de este lunes 11 de septiembre, el juez 39 de conocimiento condenó a Luz Fabiola Rubiano de Fonseca por actos de discriminación y hostigamiento contra la vicepresidenta Francia Márquez.

La mujer deberá pagar 17 meses de prisión por las palabras que profirió en público hacia a la vicepresidenta el 26 de septiembre de 2022. Además, se le estableció una multa de 13,33 salarios mínimos legales vigentes.

Rubiano de Fonseca lanzó insultos a Márquez durante la primera jornada de protestas en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro, por lo que fue acusada formalmente ante la justicia colombiana el 10 de abril.

Los insultos de Luz Fabiola Rubiano a la vicepresidenta

En medio de las manifestaciones de la oposición, la mujer lanzó improperios en contra de la vicepresidenta, llamándola “simio". Además, hizo otras afirmaciones sobre las personas afrocolombianas. Rubiano fue grabada por medios de comunicación y los videos se hicieron virales hasta escalar a instancias judiciales.

En la diligencia de acusación, Rubiano aceptó los cargos y se declaró culpable por los actos de discriminación y hostigamiento agravado.

La conducta y los mensajes discriminatorios que fueron emitidos por la mujer fueron analizados por el juzgado 39 del circuito de Bogotá para finalmente establecer la condena, casi un año después:

(...) El simio ese porque puso un millón de votos se considera la berraca del paseo, pobre simio, los simios gobernando. Me refiero a Francia Márquez, es un simio, qué educación puede tener un negro, los negros roban, atracan y matan

Francia Márquez y la Fiscalía sobre este caso de racismo

En entrevista con José Manuel Acevedo, la vicepresidenta, Francia Márquez, habló de esta situación que, según sus propias palabras, le causaron dolor:

"Son muchos los que no me reconocen en mi dignidad como una mujer negra, miembro de un pueblo. Sino que me animalizan, tratándome como un animal. Eso en una sociedad como la nuestra no tiene cabida, es indignante, eso duele".

Por otro lado, a nivel judicial, el caso de Luz Fabiola Rubiano corresponde a lo que establecido por el Código Penal: “quien promueva o instigue actos, conductas o comportamientos constitutivos de hostigamiento, orientados a causarle daño físico o moral a una persona, grupo de personas, comunidad o pueblo, por razón de su raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual o discapacidad y demás razones de discriminación, incurrirá en prisión de 12 a 36 meses y multa de 10 a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes, salvo que la conducta constituya delito sancionable con pena mayor”.

La Fiscalía aseguró, en su momento que “los elementos de prueba dan cuenta que el 26 de septiembre de 2022 en la Plaza de Bolívar de Bogotá, Luz Fabiola Rubinao emitió declaraciones ante varias cámaras y medios de comunicación en contra de la dignidad y la integridad de la Vicepresidenta de la República, Francia Márquez Mina, la comunidad afrodescendiente e integrantes del Partido Comunista Colombiano”.

Razones que fueron consideradas como suficientes para que el juez a cargo del caso estableciera una condena de 17 meses de prisión y una multa de 13,33 SMMV.