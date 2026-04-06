Capturan en Cedritos a otro presunto implicado en el asesinato de Freddy Santiago Guzmán en Transmilenio

Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) capturaron en el sector de Cedritos, al norte de Bogotá, a otro hombre que estaría involucrado en el crimen del estudiante universitario Freddy Santiago Guzmán, ocurrido el pasado 15 de abril en la estación Minuto de Dios de TransMilenio, en la localidad de Engativá.

El joven de 19 años, estudiante de Ingeniería de Sistemas, murió tras ser apuñalado por tres delincuentes que intentaron robarle sus pertenencias. Guzmán trabajaba medio tiempo en un cine para financiar sus estudios y, según relató su madre, Luz Mery Cárdenas, ese día había salido únicamente para presentar un examen en la universidad.

Fiscalía imputará cargos por los delitos de hurto y homicidio agravados

El detenido será presentado en las próximas horas ante un juez de control de garantías por un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, quien le imputará los delitos de hurto calificado y homicidio, ambas conductas agravadas.

Las autoridades señalaron que continúan las investigaciones para dar con los demás responsables del ataque, que conmocionó a la comunidad estudiantil y a los usuarios del sistema de transporte público.

El día del ataque

De acuerdo con el testimonio de la madre, Guzmán salió de su casa con la fruta picada que ella siempre le preparaba, se encontró con su novia y juntos fueron al parque. Minutos después, cuando se dirigía hacia la universidad, fue abordado por los delincuentes en la estación Minuto de Dios, donde recibió las heridas que le causaron la muerte.

El caso ha generado indignación en Bogotá y ha reavivado el debate sobre la seguridad en el sistema de transporte masivo.