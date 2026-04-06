CANAL RCN
Colombia

Capturan en Cedritos a otro presunto implicado en el asesinato de Freddy Santiago Guzmán en Transmilenio

El crimen del estudiante de 19 años ocurrió el pasado 15 de abril en la estación Minuto de Dios de Transmilenio.

Noticias RCN

junio 04 de 2026
05:48 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) capturaron en el sector de Cedritos, al norte de Bogotá, a otro hombre que estaría involucrado en el crimen del estudiante universitario Freddy Santiago Guzmán, ocurrido el pasado 15 de abril en la estación Minuto de Dios de TransMilenio, en la localidad de Engativá.

Presunto asesino de Freddy Santiago Guzmán fue enviado a prisión, pero no aceptó cargos
RELACIONADO

Presunto asesino de Freddy Santiago Guzmán fue enviado a prisión, pero no aceptó cargos

El joven de 19 años, estudiante de Ingeniería de Sistemas, murió tras ser apuñalado por tres delincuentes que intentaron robarle sus pertenencias. Guzmán trabajaba medio tiempo en un cine para financiar sus estudios y, según relató su madre, Luz Mery Cárdenas, ese día había salido únicamente para presentar un examen en la universidad.

Fiscalía imputará cargos por los delitos de hurto y homicidio agravados

El detenido será presentado en las próximas horas ante un juez de control de garantías por un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, quien le imputará los delitos de hurto calificado y homicidio, ambas conductas agravadas.

“Quiero justicia”: la desgarradora súplica de la madre del joven asesinado en Transmilenio
RELACIONADO

“Quiero justicia”: la desgarradora súplica de la madre del joven asesinado en Transmilenio

Las autoridades señalaron que continúan las investigaciones para dar con los demás responsables del ataque, que conmocionó a la comunidad estudiantil y a los usuarios del sistema de transporte público.

El día del ataque

De acuerdo con el testimonio de la madre, Guzmán salió de su casa con la fruta picada que ella siempre le preparaba, se encontró con su novia y juntos fueron al parque. Minutos después, cuando se dirigía hacia la universidad, fue abordado por los delincuentes en la estación Minuto de Dios, donde recibió las heridas que le causaron la muerte.

¿En qué va el caso de Freddy Santiago Guzmán, joven asesinado en Transmilenio?
RELACIONADO

¿En qué va el caso de Freddy Santiago Guzmán, joven asesinado en Transmilenio?

El caso ha generado indignación en Bogotá y ha reavivado el debate sobre la seguridad en el sistema de transporte masivo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cartagena

Tragedia en Cartagena: cuatro muertos dejó un incendio en muelle de Pasacaballos

Abelardo de la Espriella

¿Un juez puede prohibir el uso de la camiseta de la Selección Colombia? Expertos hablan

Animales

32 animales fueron rescatados por presunto maltrato en tres localidades de Bogotá

Otras Noticias

México

Video| Estructura de puente se desprendió en aeropuerto en México

Parte de un puente cayó sobre un carro en aeropuerto de México. ¿Qué dijeron las autoridades?

Nequi

Los pagos de Nequi por PSE dejarán de funcionar temporalmente: conozca la fecha y el horario

Nequi anunció una suspensión temporal de los pagos por PSE debido a labores de mantenimiento. Conozca la fecha, el horario de la interrupción y qué servicios seguirán funcionando durante ese periodo.

Redes sociales

“Me arrepiento”: expareja de Alexa se arrepintió de lanzarle ropa interior femenina a Juanda Caribe

Atlético Nacional

Atlético Nacional devolverá el dinero a quienes no crean en la remontada ante Junior

Cuidado personal

¿Cómo conservar la energía durante el día?: expertos recomiendan opciones naturales