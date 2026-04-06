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Madre de la bebé que murió por descuido la ignoraba cuando convulsionaba: así fue su sufrimiento

En video quedó registrado el momento en el que capturaron a la mujer de 22 años por la muerte de su hija de seis meses, tras ignorar los graves síntomas que presentaba.

Noticias RCN

junio 04 de 2026
04:11 p. m.
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La muerte de una bebé de tan solo seis meses en El Espinal, Tolima, se encuentra en el centro de una investigación judicial que busca establecer las circunstancias que rodearon el caso.

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En las últimas horas, la Fiscalía presentó ante un juez de control de garantías a la madre de la menor, una mujer de 22 años señalada de haber incumplido sus deberes de cuidado y protección, ignorando los graves síntomas que la bebé manifestaba.

El caso salió a la luz tras la muerte de la niña el pasado 27 de mayo en una clínica de Ibagué, donde había sido trasladada cuando se encontraba muy grave.

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Los graves síntomas que tenía la bebé y que la mamá ignoró

De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Tolima, la bebé venía presentando desde días atrás varios síntomas que evidenciaban un progresivo deterioro físico.

La niña presentó durante varios días congestión nasal, tos, fiebre alta y episodios de convulsión. Pese al deterioro progresivo de su estado de salud, no recibió atención médica oportuna.

De acuerdo con el informe de Medicina Legal, el descuido de la madre llevó a la niña a padecer “una neumonía que comprometió su pulmón derecho”.

Según el ente investigador, a pesar de la evolución de estos síntomas, la niña no recibió atención médica de manera oportuna.

La enfermedad avanzó progresivamente mientras el estado de salud de la bebé se deterioraba, situación que ahora es materia de análisis por parte de los organismos judiciales.

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La madre llevó a la niña al médico cuando se estaba muriendo

La información recopilada durante la investigación señala que la madre llevó finalmente a la menor a un centro asistencial del municipio de El Espinal el 26 de mayo.

Debido a la gravedad del cuadro clínico, los profesionales de la salud determinaron que debía ser remitida a una institución médica de mayor complejidad en la ciudad de Ibagué. La niña fue trasladada para recibir atención especializada, pero falleció al día siguiente.

Por esta razón, los investigadores consideran que existió una omisión frente a los deberes de protección y cuidado que requería la menor durante el desarrollo de la enfermedad.

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