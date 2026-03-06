Capturaron a la mamá de Mía: revelan la verdadera causa de muerte de la bebé de seis meses

En las últimas horas, el CTI de la Fiscalía confirmó la captura de la madre de la pequeña Mía, la bebé de seis meses que murió al llegar a un hospital de línica de Ibagué,Tolima, en grave estado de salud.

Noticias RCN conoció en exclusiva el informe de Medicina Legal, tras la necropsia practicada al cuerpo de la bebé, donde se confirmó que la menor no fue víctima de violencia física ni abuso sexual:

Señalada de omitir su deber de cuidado, protección y custodia de su hija de seis meses, situación que desencadenó su muerte el pasado 27 de mayo.

Capturaron a la mamá de Mía, la bebé que murió en El Espinal, Tolima

Un sorprendente giro dio la investigación por la muerte de la bebé de seis meses en El Espinal, Tolima.

Varios días después, la mamá de la niña, principal sospechosa de los confusos hechos fue capturada por agentes del CTI.

En las próximas horas, se llevarán a cabo las audiencias de legalización e imputación donde cargos, donde la Fiscalía la procesará por el delito de homicidio agravado por omisión.

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La verdadera causa de muerte de la bebé de seis meses en El Espinal

El informe de Medicina Legal, tras el análisis anamopatológico realizado al cuerpo de la bebé, descarta preliminarmente que haya sido víctima de abuso sexual y violencia física.

Al parecer, la bebé habría fallecido a causa de una neumonía por el completo descuido de la madre.