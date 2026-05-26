Madre del piloto de Yeison Jiménez denuncia secuelas tras procedimiento de lipoláser

Diana Rojas, quien es la madre del piloto que falleció en el accidente aéreo donde también murió el cantante Yeison Jiménez el pasado 10 de enero, aseguró haber sido víctima de un presunto mal procedimiento de lipoláser, denunciando amenazas por parte del cirujano que la operó.

En diálogo con La FM, esta mujer reveló que se sometió a un procedimiento estético con el médico Gabriel Cubillos, quien le hizo una oferta para operarse el abdomen, senos y piernas. Sin embargo, habría comenzado a tener complicaciones de salud y posteriormente, problemas personales tras los reclamos.

¿Qué denunció Diana Rojas contra el médico Gabriel Cubillos?

Rojas señaló que cuando presentó quejas, empezaron publicaciones y mensajes intimidatorios en redes sociales por parte del médico. Diana sostiene que uno de los episodios más graves ocurrió cuando Cubillos mencionó públicamente a su hijo, mostrando imágenes del accidente.

Mis enemigos o terminan mal muy mal o terminan en la cárcel. Y a alias esta señora va a seguir yéndole mal, porque la vida ya le mató un hijo, pero acuérdese que usted tiene otro hijo.

La mujer indicó que uno de esos mensajes le generó una fuerte crisis emocional. "Yo hoy estoy muerta en vida y no puede ser que este señor se refiera a mi adorado hijo que murió en ese accidente y tampoco que se refiera a mi otro hijo, el único que me queda", dijo a La FM.

Gabriel Cubillos respondió a las acusaciones asegurando que tiene “todo en regla” y negó las denuncias hechas en su contra. Además, afirmó que Diana Rojas supuestamente intenta extorsionarlo y aseguró que ya presentó denuncias ante la Fiscalía.

La denunciante aseguró que actualmente debe someterse a procesos de reconstrucción de senos y tratamientos médicos debido a las secuelas que le habrían dejado los procedimientos estéticos.

¿Qué avance tiene la investigación de la Fiscalía?

Según la información revelada por La FM, la Fiscalía adelanta investigaciones sobre el caso. No obstante, Diana Rojas afirmó que hasta el momento Gabriel Cubillos no ha sido llamado a responder formalmente por las denuncias.

La mujer insistió en que su principal preocupación actualmente no es únicamente la reconstrucción física, sino las referencias públicas al accidente en el que murió su hijo. Por eso pidió a las autoridades avanzar en el proceso e investigar las presuntas amenazas y actuaciones denunciadas.