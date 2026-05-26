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¿Qué implica la declaratoria de calamidad pública en Santander por variabilidad del clima?

Eduard Sánchez, director de la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo, explicó que la declaratoria se extenderá hasta noviembre de este año.

Noticias RCN

mayo 26 de 2026
12:30 p. m.
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Las autoridades departamentales de Santander declararon calamidad pública debido a los efectos de la variabilidad climática que ya se sienten en varios municipios.

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La medida responde a la combinación de una ola de calor y lluvias en sectores de la metropolitana de Bucaramanga y localidades como Barichara, Los Santos y Vélez, donde se registra sequía.

"Este tema de la calamidad pública departamental por variabilidad climática y por unanimidad del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo se prorroga 6 meses más, lo que implicaría que llegaríamos hasta el mes de noviembre, finales de noviembre dentro del marco esta calamidad", explicó Eduard Sánchez, director de la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo.

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Atención en municipios afectados de Santander

La declaratoria, que se extiende hasta noviembre, permitirá atender emergencias en poblaciones rurales donde el fenómeno de El Niño ha intensificado el calor y la sequía. Gestión del Riesgo y la Defensa Civil ya han dispuesto carrotanques para abastecer de agua a comunidades apartadas, tanto para consumo humano como para riego de cultivos.

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En municipios como Aratoca, históricamente golpeados por la sequía, se refuerzan las acciones de apoyo. Además, la maquinaria amarilla permanece activa en vías rurales afectadas por las lluvias, garantizando el acceso a territorios aislados.

Temperaturas extremas en Santander y llamado al ahorro energético

La situación se agrava con las altas temperaturas: en Barrancabermeja se reportan 36 ºC con sensación térmica de 40 ºC, mientras que en Bucaramanga el termómetro marca 29 ºC y sensación de 35 ºC.

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La Electrificadora de Santander exhortó a los usuarios de Santander, sur de Bolívar y algunos municipios de Antioquia a hacer un uso eficiente de la energía, pues varios embalses de la región ya muestran disminución en sus niveles.

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