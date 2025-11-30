CANAL RCN
Colombia

Policía desarticula la banda ‘Juarez’, dedicada al expendio de drogas en Chapinero

Con dosis comercializadas en 4.000 y 5.000 pesos lograban reunir cerca de 40 millones de pesos mensuales.

Foto: Cortesía
Foto: Cortesía

Noticias RCN

noviembre 30 de 2025
10:10 a. m.
La Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Nacional dio un nuevo golpe al microtráfico en Bogotá al desarticular al grupo ‘Juarez’, dedicado al expendio de estupefacientes en puntos estratégicos del barrio San Luis, de la localidad de Chapinero.

De acuerdo con la entidad, una fuente humana les habría permitido seguirles el paso a los integrantes del grupo delincuencial y registrar, en video, su modus operandi, que:

“Consistía en expender estupefacientes mediante menudeo y entregas a domicilio en motocicleta en puntos estratégicos del barrio San Luis de la localidad de Chapinero. Además, dosificaban la droga en cápsulas rosadas y cigarrillos artesanales, transportándola en pequeñas cantidades para evitar ser capturados”. Las dosis eran comercializadas en 4.000 y 5.000 pesos.

Cinco personas fueron capturadas:

Los cinco integrantes del grupo delincuencial fueron capturados por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, entre ellos, alias Miguel (cabecilla de la estructura), alias Alison (administradora) y alias Amazonas, El Mono y Nelson (expendedores).

Tres de ellos tenían antecedentes por delitos varios, incluyendo a ‘Miguel’, que estaría detrás de un homicidio registrado en agosto, en medio de una disputa por estupefacientes. Motivo por el que un juez dictó la medida de aseguramiento en centro carcelario en su contra.

Además, “durante estos allanamientos les fueron incautados: 300 gramos de marihuana, 80 de cocaína, munición, 4 celulares y más de 3 millones de pesos, al parecer producto de esta actividad delictiva. Además, se logró afectar su renta criminal cercana a los 40 millones de pesos”.

En la misma semana allanaron una vivienda que producía 50 kilos de marihuana, mensualmente:

24 horas antes, la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) informó sobre un allanamiento realizado a una vivienda en el barrio Trea Reyes, de la localidad de Ciudad Bolívar, en la que producían 50 kilos de marihuana al mes.

De acuerdo con las autoridades, las matas presentaban un crecimiento acelerado, debido a que eran cultivadas en dos cámaras de cultivo hidropónico. La estructura generaba una renta criminal de 70 millones de pesos mensuales.

