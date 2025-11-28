CANAL RCN
Colombia

Vendedor de droga asesinó a su mejor amigo para quedarse con el negocio en Bogotá

Sin mediar palabra, le disparó cuando estaba llegando a la casa.

Vendedor de droga asesinó a su mejor amigo.
Vendedor de droga asesinó a su mejor amigo. Foto: Secretaría de Seguridad.

Noticias RCN

noviembre 28 de 2025
09:34 a. m.
A inicios de octubre, el Distrito reveló que los casos de asesinatos habían bajado, logrando cifras que no se veían hace más de dos décadas.

Entre los resultados, hubo uno que tuvo como protagonista a ‘Ramón’, sicario venezolano al servicio de un narcotraficante. Dos meses después, a través del programa ‘Voces de Ciudad’, la Secretaría de Seguridad contó la historia detrás: un ajuste de cuentas entre bandas con un trasfondo inesperado.

La ambición y envidia acabaron la amistad

En la historia también aparece el nombre de Sebastián Camilo, el mejor amigo de ‘Ramón’. Durante más de 12 meses, ambos fortalecieron su amistad con la comercialización de drogas en San Cristóbal.

A medida que pasaba el tiempo, el dinero que recibían crecía a una velocidad que nunca imaginaron. No obstante, con la llegada de la plata, también se les abrió la puerta a los conflictos.

La ambición llevó a que pasaran de ser mejores amigos a archienemigos. La envidia hizo que ‘Ramón’ amenazara a quien era su cómplice por redes sociales. Los mensajes se volvieron realidad en una violenta noche.

‘Ramón’ fue capturado un día después

El reporte oficial mostró que Camilo volvía a su casa. Al no tener llaves, le pidió a su hermano que se las lanzaran desde el último piso. Sin sospecharlo, esos cortos segundos iban a ser suficientes para su exmejor amigo.

‘Ramón’ sacó una pistola y lo asesinó para después salir corriendo hasta una casa que queda a pocas cuadras. Sin haberse cumplido las 24 horas, la Policía allanó este lugar y lo capturó. El sicario aún tenía en sus manos la pistola.

Con corte al 31 de octubre, se registraron 979 homicidios en Bogotá, cinco más que el año pasado. 71 casos (7.25%) se presentaron en San Cristóbal, localidad que tuvo un aumento del 47.9%.

