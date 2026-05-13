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SUPER ASTRO SOL: ya hay número y signo ganador hoy 13 de mayo de 2026

¡El resultado ya quedó claro tras el sorteo del Super Astro Sol de este 13 de mayo! Descubra aquí cuál fue

Foto: Super Astro Sol y Magnific.

Noticias RCN

mayo 13 de 2026
02:10 p. m.
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En el Super Astro Sol, cada apuesta parece una pieza suelta esperando encontrar su lugar. Durante el día, miles de combinaciones quedan dispersas entre números y signos zodiacales, pero solo una termina encajando perfectamente en el resultado oficial.

Este 13 de mayo de 2026, la tarde dejó definida esa pieza final del rompecabezas. Las jugadas se construyen de formas muy distintas. Algunos jugadores siguen patrones personales, otros cambian constantemente sus números y muchos simplemente se dejan llevar por la intuición.

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Sin embargo, todas las apuestas llegan al mismo punto: el momento en que se revela la combinación ganadora.

¿Quiénes fueron los ganadores tras el sorteo del Super Astro Sol de este 13 de mayo de 2026? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 13 de mayo de 2026

A las 4:00 de la tarde de este 13 de mayo de 2026, volvió a revelarse una nueva combinación ganadora en el Super Astro Sol.

En esta ocasión, la suerte estuvo del lado de los apostadores que tuvieron los siguientes aciertos:

  • Número: 6 6 5 9
  • Signo: VIRGO.

Un resultado que acomoda cada jugada en su lugar en el Super Astro Sol

Lo particular del Super Astro Sol es que el resultado actúa como una referencia absoluta. Una vez aparece, cada jugada encuentra su posición exacta frente a la combinación ganadora.

Algunas apuestas encajan completamente y alcanzan el premio mayor. Otras logran coincidencias parciales y muchas simplemente quedan fuera de la combinación final, pero todas terminan dependiendo de esa única pieza revelada al cierre del sorteo.

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El signo zodiacal cumple un papel decisivo dentro del juego. No es un complemento secundario, sino la parte que completa el acierto exacto y permite validar la jugada ganadora.

Con el resultado del 13 de mayo de 2026 ya establecido, la tarde queda definida por una nueva combinación dentro del historial del Super Astro Sol. Y, mientras algunos revisan sus resultados una vez más, otros ya comienzan a construir la próxima apuesta con la que intentarán encajar en el siguiente sorteo.

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