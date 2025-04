“Pido que le respeten la vida”: madre de joven de 18 años secuestrado en el Catatumbo

Noticias RCN sigue haciéndole acompañamiento y seguimiento a las familias que tienen algún miembro secuestrado. Ese es el caso de Ana Patarroyo, una mujer que vive en angustia desde hace 38 días porque hombres armados se llevaron a su hijo.

RELACIONADO Esposo exige prueba de vida de mujer secuestrada que estaría a punto de dar a luz en Caquetá

Madre pide la libertad para su hijo de 18 años secuestrado

Con marchas y plantones en varios municipios de Norte de Santander y Cesar, la mamá de Kevin Alexis Patarroyo, secuestrado a comienzos de marzo, por un grupo ilegal, ruega su libertad.

La mujer pide a los responsables de llevarse a su hijo que le respeten la vida y que le permitan cumplir sus sueños.

“Les pido de corazón que le respeten la vida, que me lo regresen pronto a casa, que su familia lo está esperando para abrazarlo con todas las fuerzas del corazón como madre. Yo sé que ustedes también tienen mamá, tienen familia, y también pueden entender un poco el dolor, de esa angustia, de no saber nada de él”, indicó entre lágrimas.

Adicionalmente, pidió que por favor se comuniquen con ella para darle señales de vida.

“Por favor. Comuníquense conmigo y háganme saber que él está bien. Él es un niño, un joven inocente, con muchos sueños por cumplir, apenas empezando a vivir”, añadió.

También les suplicó, “que lo cuiden, que no me le vayan a hacer nada malo, que me lo dejen regresar pronto. Mis brazos lo esperan para poder abrazarlo, yo sé que ellos tienen corazón también y van a pensar muy bien, quizás mis palabras”.

Cabe mencionar que este no es el único caso que se registra en la zona del Catatumbo. En las últimas horas, también ocurrió otro secuestro.

RELACIONADO Corte Constitucional le pone la lupa a medidas del gobierno frente a la crisis en el Catatumbo

Joven de 18 años fue secuestrado hace 38 días en el Catatumbo

Este último implica a un ocañero que fue interceptado cuando se encontraba desplazándose desde Pailita, César, hacia Ocaña. Hasta el momento, no se conoce información sobre el paradero del hombre, conocido como ‘Lucho’.

Los defensores de derechos humanos han indicado que ya son más de 40 los secuestros que se han registrado durante los últimos meses en el departamento de Norte de Santander.

Organismos de seguridad de Cesar, adelantan un consejo de seguridad en Pailitas para analizar la difícil situación de orden público que ya cumple casi tres meses con enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc.