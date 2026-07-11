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Se retoma el cobro en espacios deportivos del Centro Felicidad de Chapinero, ¿de cuánto son las tarifas?

Los cobros se realizarán antes de utilizar el gimnasio, la arena polivalente y las piscinas del complejo.

Foto: Secretaría Distrital de Cultura
Foto: Secretaría Distrital de Cultura

Jorge Leonardo Alzate

noviembre 07 de 2026
05:17 p. m.
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“Para que sus espacios deportivos sigan funcionando en las mejores condiciones, con mantenimiento constante, equipos en buen estado y un servicio de calidad”, la Alcaldía de Bogotá dio a conocer que se retomarán los cobros por el uso de los tres espacios deportivos: 1. gimnasio, 2. Arena polivalente y 3. Complejo de natación, en el Centro Felicidad (CEFE) de Chapinero.

Este espacio, de 10.500 m2, distribuidos en 10 pisos, fue inaugurado por el alcalde Galán y el secretario de Cultura, en octubre de 2024, como una apuesta por el bienestar y la equidad entre los habitantes de la capital colombiana.

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Cuenta con su propia biblioteca, teatro, aulas múltiples y escenarios deportivos en los que, desde el domingo 1 de noviembre, se ajustaron las tarifas y se incorporaron “cambios en las plataformas de pago para facilitar el proceso de registro y reserva”.

¿Cómo reservar los tres espacios deportivos del CEFE Chapinero y realizar el pago?

Durante el periodo de transición para retomar los cobros, la práctica libre en el complejo de natación del CEFE Chapinero, ubicado en los pisos 8, 9 y 10, tendrá que agendarse en el sitio www.piscinas.cefechapinero.com. Luego de cargar los documentos (fotocopia de la cédula y del certificado de afiliación a la EPS) y seleccionar la fecha y hora de la práctica libre, el ciudadano tendrá que acercarse a la recepción del piso ocho y realizar el pago de 10.000 pesos. “Sin reserva previa no es posible realizar el pago ni ingresar”, advirtió la cartera distrital de Cultura.

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El gimnasio se paga por mensualidad, a través de TuBoleta. Con una tarifa de 80.000 pesos, el ciudadano tendrá acceso, tras realizar el cargue de documentos y presentarse en la recepción del sexto piso para activar el plan. “El mes”, según la Secretaría, “comienza a contar desde el momento en que valida el pago en la recepción del gimnasio presencialmente”, no desde que se realiza el pago.

Y la arena polivalente, “se reserva por día y hora, y se puede pagar de forma presencial o virtual”. Luego de elegir el día y la franja de dos horas, en cefe.checkout.tuboleta.com/selection/timeslotpass?productId=10230615143263 el ciudadano y su grupo podrán cancelar la tarifa de 270.300 en la página web de TuBoleta o en sus puntos de venta físicos.

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