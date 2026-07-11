Se retoma el cobro en espacios deportivos del Centro Felicidad de Chapinero, ¿de cuánto son las tarifas?

“Para que sus espacios deportivos sigan funcionando en las mejores condiciones, con mantenimiento constante, equipos en buen estado y un servicio de calidad”, la Alcaldía de Bogotá dio a conocer que se retomarán los cobros por el uso de los tres espacios deportivos: 1. gimnasio, 2. Arena polivalente y 3. Complejo de natación, en el Centro Felicidad (CEFE) de Chapinero.

Este espacio, de 10.500 m2, distribuidos en 10 pisos, fue inaugurado por el alcalde Galán y el secretario de Cultura, en octubre de 2024, como una apuesta por el bienestar y la equidad entre los habitantes de la capital colombiana.

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Cuenta con su propia biblioteca, teatro, aulas múltiples y escenarios deportivos en los que, desde el domingo 1 de noviembre, se ajustaron las tarifas y se incorporaron “cambios en las plataformas de pago para facilitar el proceso de registro y reserva”.

¿Cómo reservar los tres espacios deportivos del CEFE Chapinero y realizar el pago?

Durante el periodo de transición para retomar los cobros, la práctica libre en el complejo de natación del CEFE Chapinero, ubicado en los pisos 8, 9 y 10, tendrá que agendarse en el sitio www.piscinas.cefechapinero.com. Luego de cargar los documentos (fotocopia de la cédula y del certificado de afiliación a la EPS) y seleccionar la fecha y hora de la práctica libre, el ciudadano tendrá que acercarse a la recepción del piso ocho y realizar el pago de 10.000 pesos. “Sin reserva previa no es posible realizar el pago ni ingresar”, advirtió la cartera distrital de Cultura.

El gimnasio se paga por mensualidad, a través de TuBoleta. Con una tarifa de 80.000 pesos, el ciudadano tendrá acceso, tras realizar el cargue de documentos y presentarse en la recepción del sexto piso para activar el plan. “El mes”, según la Secretaría, “comienza a contar desde el momento en que valida el pago en la recepción del gimnasio presencialmente”, no desde que se realiza el pago.

Y la arena polivalente, “se reserva por día y hora, y se puede pagar de forma presencial o virtual”. Luego de elegir el día y la franja de dos horas, en cefe.checkout.tuboleta.com/selection/timeslotpass?productId=10230615143263 el ciudadano y su grupo podrán cancelar la tarifa de 270.300 en la página web de TuBoleta o en sus puntos de venta físicos.