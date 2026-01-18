Pensionado se hizo millonario con insólita e ilegal forma: la historia le da la vuelta al país

Se destapó un caso que, entre inusual e ilegal, hizo que una persona se volviera millonaria en un abrir y cerrar de ojos.

La protagonista de la historia es Catalina del Carmen Ramírez Villanueva, quien era magistrada del Tribunal Superior de Cartagena. Los hechos se remontan al 2013, concretamente al 10 de julio.

El pago de mesadas que no cuadró

Para cuando ocurrió el escándalo, ella ejercía como jueza laboral del circuito de Barranquilla. A través de una maniobra ilegal, presuntamente libró mandamiento de pago por una cifra superior a los 1.697 millones de pesos a favor de un pensionado.

Este recurso, el cual es un acto administrativo, radica en ordenar que se pague una deuda bajo ciertos requisitos (como impuestos, predial o sanciones). Posteriormente, hay un cobro coactivo que, si no se efectúa, hay embargos o remates.

Sin embargo, en el proceso, la jueza habría desconocido las pruebas y normas que demostraban que las mesadas habían sido pagadas. Ella también se vio beneficiada, luego de que su patrimonio aumentara en 571 millones de pesos.

¿Cuánto dinero recibió el pensionado?

“La funcionaria favoreció al accionante al permitir que se apropiara de dineros por concepto de mesadas que el ISS (Instituto de Seguridad Social) pagó a tiempo. Una situación que generó un detrimento patrimonial del Estado”, concluyó la Fiscalía.

Muestra de ello es que, al parecer, el 24 de mayo de 2010, Ramírez habría reconocido rubros desembolsados por el ISS, adicionando intereses moratorios e indexación. Las obligaciones pensionales ya se habían cumplido, pero la funcionaria habría hecho pasar lo contrario y terminó beneficiando al pensionado.

El fiscal del caso mencionó que ella habría alterado el proceso: “La obligación se triplicó, pasando de $571.406.178 en 2010 a $1.697.705.360 en 2013 (…) Al reconocer mesadas desde septiembre de 1999 hasta junio de 2013, aun cuando la juez Ramírez Villanueva sabía que ya habían sido canceladas”.