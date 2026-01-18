CANAL RCN
Colombia

Pensionado se hizo millonario con insólita e ilegal forma: la historia le da la vuelta al país

Una magistrada habría estado detrás de un entramado que le generó millonarios ingresos a un pensionado.

Foto: Freepik.
Foto: Freepik.

Nicolás Martínez Sánchez

enero 18 de 2026
06:10 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Se destapó un caso que, entre inusual e ilegal, hizo que una persona se volviera millonaria en un abrir y cerrar de ojos.

Del escándalo al olvido: ¿vale la pena cumplir la ley cuando la corrupción no se castiga?
RELACIONADO

Del escándalo al olvido: ¿vale la pena cumplir la ley cuando la corrupción no se castiga?

La protagonista de la historia es Catalina del Carmen Ramírez Villanueva, quien era magistrada del Tribunal Superior de Cartagena. Los hechos se remontan al 2013, concretamente al 10 de julio.

El pago de mesadas que no cuadró

Para cuando ocurrió el escándalo, ella ejercía como jueza laboral del circuito de Barranquilla. A través de una maniobra ilegal, presuntamente libró mandamiento de pago por una cifra superior a los 1.697 millones de pesos a favor de un pensionado.

Este recurso, el cual es un acto administrativo, radica en ordenar que se pague una deuda bajo ciertos requisitos (como impuestos, predial o sanciones). Posteriormente, hay un cobro coactivo que, si no se efectúa, hay embargos o remates.

Sin embargo, en el proceso, la jueza habría desconocido las pruebas y normas que demostraban que las mesadas habían sido pagadas. Ella también se vio beneficiada, luego de que su patrimonio aumentara en 571 millones de pesos.

¿Cuánto dinero recibió el pensionado?

“La funcionaria favoreció al accionante al permitir que se apropiara de dineros por concepto de mesadas que el ISS (Instituto de Seguridad Social) pagó a tiempo. Una situación que generó un detrimento patrimonial del Estado”, concluyó la Fiscalía.

Pensionados en Colombia deberán cumplir con nuevo pago en 2026: a estos jubilados les aplica
RELACIONADO

Pensionados en Colombia deberán cumplir con nuevo pago en 2026: a estos jubilados les aplica

Muestra de ello es que, al parecer, el 24 de mayo de 2010, Ramírez habría reconocido rubros desembolsados por el ISS, adicionando intereses moratorios e indexación. Las obligaciones pensionales ya se habían cumplido, pero la funcionaria habría hecho pasar lo contrario y terminó beneficiando al pensionado.

El fiscal del caso mencionó que ella habría alterado el proceso: “La obligación se triplicó, pasando de $571.406.178 en 2010 a $1.697.705.360 en 2013 (…) Al reconocer mesadas desde septiembre de 1999 hasta junio de 2013, aun cuando la juez Ramírez Villanueva sabía que ya habían sido canceladas”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cámara de Representantes

María Fernanda Carrascal rompe el silencio sobre presuntas irregularidades en cuentas de su campaña

Gobierno Nacional

Gobierno Nacional planea ofensiva con el ELN: de esto se trataría

Educación

Los obstáculos que están frenando la educación infantil: problemática silenciosa que preocupa

Otras Noticias

Finanzas personales

Pago adicional que deben hacer los arrendatarios más allá del canon de arriendo

Uno de los temas que más debate causa es la responsabilidad sobre la pintura de casas y apartamentos al finalizar o durante la vigencia del contrato..

Yeison Jiménez

Famosa vidente aseguró haberse comunicado espiritualmente con Yeison Jiménez

Ayda Valencia, vidente de ‘Ellos Están Aquí’ reveló detalles espirituales sobre el fallecimiento de Yeison Jiménez.

España

Aparatoso accidente de dos trenes en España deja 21 muertos: imágenes son estemecedoras

Lionel Messi

La Copa Libertadores podría recibir a Lionel Messi: revelaron acercamientos

Antioquia

Servicios de urgencias en Antioquia registran sobreocupación del 120%: los pacientes esperan hasta 24 horas