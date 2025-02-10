"Tenía problemas": Mamá de B-King sorprendió con inédita revelación tras la muerte de su hijo y Regio Clown

El 17 de septiembre de 2025, las autoridades mexicanas encontraron los cuerpos de B-King y Regio Clown al lado de una carretera del Estado de México.

Sin embargo, debido a los signos de violencia que tenían, fue necesario realizar una serie de análisis para comprobar las identidades y la mamá de B-King tuvo que reconocer el cuerpo el 22 de septiembre.

Tras ese trágico desenlace, Adriana Salazar, la madre del cantante, habló con el pódcast 'Más Allá del Silencio' e indicó que no sabe qué pudo haber pasado y que espera que las autoridades de México y Colombia puedan esclarecer pronto lo sucedido.

Además, reveló que apenas llegó a la Ciudad de México preguntó por Regio Clown, el DJ que contrató a B-King, y que se enteró de información que podría ser relevante para el caso. ¿Cuál fue?

La mamá de B-King reveló que Regio Clown 'tenía problemas' en México

En el momento en el que Adriana Salazar abrió su corazón en el pódcast 'Más allá del silencio', aseguró que en México le dijeron que Regio Clown había tenido problemas complejos en el último tiempo.

"Él (B-King) no conocía a Regio y cuando llegamos a México sí investigamos quién era y nos empezaron a decir que tenía muchos problemas delicados allá, que ya lo habían intentado secuestrar allá, pero que lo habían soltado", enfatizó la madre del cantante colombiano.

"Pudo haber sido por él que tenía sus problemas, pero son muchas cosas en la cabeza. No sé por qué mi hijo vino a caer en esto", agregó más adelante.

¿Cuándo se enteró la mamá de B-King de su desaparición?

En el diálogo con 'Más Allá del Silencio', la mamá de B-King explicó que se enteró de la desaparición de su hijo durante el miércoles 17 de septiembre de 2025.

Ella, como siempre lo hacía, le escribió a su hijo desde muy temprano, pero ya no le llegaban los mensajes. Además, en horas de la tarde, Juan Camilo Gallego, el mánager de B-King, le contó lo sucedido y le expresó que iba a poner la denuncia.