CANAL RCN
Tendencias

Revelan cuánto cobró B-King por su presentación en México y aparecieron dudas

Familia de Bayron Sánchez entregó detalles sobre el viaje que terminó costándole la vida al artista colombiano en territorio mexicano.

B-King presentación
FOTO: B-King Instagram

Noticias RCN

octubre 02 de 2025
08:14 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Se siguen revelando detalles sobre la muerte de los artistas colombianos B-King y Regio Clown en México. Los dos fueron secuestrados y asesinados en el Estado de México, encontrando sus cuerpos el pasado 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán.

Mamá de B-King rompió el silencio sobre Angie Miller, la actriz que estuvo con él en México: esto dijo
RELACIONADO

Mamá de B-King rompió el silencio sobre Angie Miller, la actriz que estuvo con él en México: esto dijo

En diálogo con Rafael Poveda en el pódcast 'Más Allá del Silencio', Adriana Salazar y Stefanía Agudelo, madre y hermana de Bayron Sánchez (B-King), entregaron varios detalles clave sobre lo sucedido con el cantante.

Comentaron cómo se conocieron su hijo y el DJ Regio Clown, el tiempo de trabajo con el manager Juan Camilo Gallego, el vinculo con la actriz venezolana Angie Miller y hasta cuánto le pagaron para este viaje a México.

B-King y los detalles sobre su viaje a México

Adriana Salazar comentó que Bayron le contó sobre el viaje ocho días antes. "Estaba muy feliz, me dijo 'mamá, me contrataron en México', estaba muy feliz porque su sueño siempre fue ser un cantante famoso y me mostró a Regio y a los que lo habían contratado".

Comentó que sintió un mal presentimiento cuando vio a Regio Clown, pero no dijo nada al respecto. Su hijo le mostró detalles de su estadía en México y de lo que fue su presentación el pasado 15 de septiembre, en el show para el que había sido contratado.

Asegura que no conocía al manager, pues venían trabajando hace algunos meses. "Llevaba con él tres meses no más, le estaba consiguiendo shows, antes de irse le consiguió un show en una discoteca. Lo que él me contó es que allá le iban a pagar 1.500 dólares y el hotel pago, los tiquetes, estadía, eso fue lo que me dijo".

¿Fue una trampa? Las sospechas de la familia de B-King

Stefanía comentó que hubo un detalle que para ella levantó muchas sospechas y es que la fiesta a la que fue invitado por Regio Clown era de música electrónica, mientras que su hermano era un cantante de reggaetón.

Desgarrador relato de la mamá de B-King sobre su muerte en México: "Me lo entregaron en una bolsa"
RELACIONADO

Desgarrador relato de la mamá de B-King sobre su muerte en México: "Me lo entregaron en una bolsa"

"Hay muchas dudas en cuanto a la contratación de Bayron, sí tenemos esa sospecha de que pudo haber sido una trampa porque son muchas cosas inconclusas, uno en este dolor piensa muchas cosas", comentó la hermana de B-King.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cundinamarca

Prográmese: tres pueblos en Cundinamarca para visitar esta semana de receso

Artistas

Tilly Norwood, la primera "actriz" creada con IA que genera polémica en Hollywood

La casa de los famosos

"Qué terror": Melissa Gate reaccionó a la ruptura de Karina García y Altafulla

Otras Noticias

Colpensiones

Expertos cuestionaron fuertemente la controversial propuesta de Colpensiones sobre traslado de ahorros

La medida busca darle pensión a adultos mayores que no han tenido, pero podría generar consecuencias en el sistema.

Israel

Cancillería denuncia que dos colombianas a bordo de la flotilla Global “Sumud” están entre los detenidos

La Cancillería colombiana señaló que dos connacionales hacen parte de los activistas detenidos por Israel en el Mediterráneo. Calificó el hecho como “secuestro”.

Elon Musk

¿De cuánto es realmente la fortuna de Elon Musk?: esto reveló un informe

Selección Colombia

Colombia vs. Noruega: esta es la predicción de la IA para el juego de este jueves

Enfermedades

¿El abuso de medicamentos puede dañar el hígado y los riñones de forma crónica?