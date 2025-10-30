CANAL RCN
Colombia Video

Mamá perdió por completo el rastro de su hijo luego de ser “raptado” y llevado a Alemania por su expareja

Desde hace dos meses no sabe nada de él.

Noticias RCN

octubre 30 de 2025
01:29 p. m.
Una historia que comenzó como un acuerdo temporal de vacaciones terminó convirtiéndose en una pesadilla para una madre.

Un juzgado de familia en Medellín había autorizado la salida del menor del país por un tiempo limitado, pero el padre, un ciudadano alemán, no cumplió con el retorno pactado.

Hoy, Kelly vive una angustia mientras libra sola una batalla judicial internacional para reencontrarse con su hijo.

Mamá perdió el rastro de su hijo tras ser llevado a Alemania por su expareja

Kelly, una mujer de Medellín, lleva meses sin poder dormir tranquila. Su hijo de 6 años fue llevado a Alemania por su expareja, un ciudadano alemán, con quien mantenía un acuerdo para que el niño pasara las vacaciones de verano en Europa.

El permiso judicial, expedido por un juzgado de familia, establecía que el menor debía salir del país el 10 de junio y regresar a más tardar el 30 de julio.

Sin embargo, esa fecha pasó hace tres meses y el niño nunca regresó.

Desde hace dos meses no sé nada de mi hijo. Su papá no me deja hablar con él ni por teléfono ni por videollamada.

La mujer asegura que está viviendo un caso de violencia vicaria, una forma de maltrato en la que el agresor utiliza a los hijos para causar daño a la madre.

Siento que lo está haciendo para lastimarme, para tenerme sufriendo. No entiendo cómo puede usar a un niño de esta forma.

¿Hace cuánto llevaba una relación con el hombre que raptó a su hijo?

Kelly conoció al ciudadano alemán hace siete años en Popayán. De esa relación nació su hijo. Pero, según su testimonio, desde que quedó embarazada, la relación se transformó:

Al enterarse de que iba a ser padre, se volvió una persona agresiva, con un comportamiento hostil y violento, sobre todo psicológicamente.

Hoy, la madre enfrenta una batalla jurídica internacional sin abogado y sin recursos.

Dice que ha tenido que usar sus propios ahorros para traducir documentos y adelantar los trámites, pues el proceso debe hacerse en alemán.

No tengo cómo pagar un abogado. Todo esto me ha tocado hacerlo sola, con mis propios medios y sin apoyo del Estado.

De acuerdo con un abogado consultado por el medio, este caso se configura como una retención ilícita internacional de un menor, una situación en la que el progenitor extranjero incumple un acuerdo judicial y mantiene al niño fuera de su país de residencia habitual.

Expertos señalan que tanto la Cancillería colombiana como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) tienen la obligación de intervenir para garantizar el retorno del menor y proteger sus derechos fundamentales.

