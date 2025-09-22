Mánager de artistas colombianos desaparecidos en México relató los últimos minutos que estuvo con ellos

La desaparición de los artistas colombianos Byron Sánchez Salazar (B-King) y Jorge Herrera, conocido como Regio Clown, en México, ha generado preocupación y confusión.

Habló mánager de B-King, artista colombiano desaparecido en México

En diálogo con este medio, Juan Camilo Gallego, representante de B-King, reveló detalles sobre el caso y desmintió las recientes afirmaciones del presidente Gustavo Petro.

Gallego relató cómo fueron los últimos momentos antes de perder contacto con los cantantes.

“Nosotros solo estuvimos acá en la ciudad, estamos acá en la Ciudad de México. Llegamos el 11 de septiembre a cubrir con ciertos compromisos de prensa por nuestro nuevo lanzamiento. El domingo, nuestro amigo Regio nos invita a su show de día de Grito Independencia, donde hacemos partícipe. Sacamos cuatro canciones, todas acá en Ciudad de México”, aseguró.

Contrario a lo afirmado por el presidente Petro, Gallego indicó que nunca salieron de Ciudad de México y que el último contacto con Byron fue el martes 16 de septiembre a las 4:36 pm, cuando el artista le informó que iría a almorzar con amigos de Regio.

“Nunca nos movimos de acá para otra ciudad y hasta el martes, a más o menos eso de las 4:36 de la tarde, tuve comunicación con él. Él estaba en el gimnasio y yo me encontraba en el hotel donde lo estaba esperando, me avisa que va a ir a comer con unos amigos de Regio a almorzar y que luego me recogieran a mí. Hasta el sol de hoy, siete días después, no tenemos noticias”, añadió.

La preocupación surgió cuando Byron no llegó a recoger a Gallego esa noche como habían acordado.

“Yo tuve la última conversación con B-King a las 4:36 de la tarde del martes 16 y a eso de la una de la mañana, ya yo me preocupo porque nunca llegó a recogerme, ellos quedaron de recogerme a las 7:30. Yo pensé que se habían ido a compartir o a celebrar lo bueno que nos fue en el concierto el domingo, pero ya tipo una de la mañana que ya no llegaban y no le llegaban los mensajes, pues hago la llamada respectiva a la policía”, detalló.

¿Qué se sabe de los cantantes desaparecidos en México?

Sin embargo, la respuesta inicial de la policía mexicana fue esperar 24 horas y contactar primero al servicio Locatel antes de presentar una denuncia formal.

Siete días después del incidente, Gallego afirma no haber recibido más comunicaciones oficiales sobre el caso y que, incluso, teme por su vida.

“En este momento, siete días después, no he recibido ninguna otra comunicación y también quisiera aportar que yo me encuentro en una ubicación que no le he dado a nadie, solo a la familia. Porque también temo por mi seguridad”, finalizó.