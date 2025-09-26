Manifestaciones en el centro de Bogotá afectaron la operación de Transmilenio este 26 de septiembre

Este viernes 26 de septiembre, se presentaron manifestaciones en el centro de Bogotá que generaron dificultades en la movilidad, pues se generaron bloqueos sobre la avenida Carrera 10, afectando directamente la operación de Transmilenio.

De acuerdo a lo reportado por esta empresa, las protestas provocaron que las rutas de transporte zonal se vieran obligadas a realizar desvíos, mientras que en la troncal de Transmilenio, se dejó de prestar servicio en las estaciones de Las Nieves, San Diego, San Victorino, Museo del Oro y el acceso peatonal a Las Aguas.

Se anunció que los buses articulados realizan retornos en la estación de Bicentenario, mientras que los servicios con buses duales, toman desvíos en la calle 6.

¿Por qué hay protestas en el centro de Bogotá este 26 de septiembre?

De acuerdo a lo que se ha reportado, las movilizaciones en pleno centro de la capital del país serían protagonizadas por vendedores informales que trabajan en este sector, como respuesta a recientes operativos de la Alcaldía de Bogotá contra algunos de ellos.

Recientemente, la Alcaldía local de Candelaria llevó estuvo adelantando unas actividades de control y habrían quitado del espacio público a vendedores que no contarían con los permisos necesarios para operar en Bogotá.

Retorno a la normalidad en el centro de Bogotá

Sobre las 10:44 de la mañana, Transmilenio confirmó que se pudo restablecer el servicio, se cancelaron los retornos y los desvíos de los buses, además de la puesta en servicio nuevamente de las estaciones cerradas.