“Nicaragua quería que la Corte sancionara a Colombia”: Manuel Cepeda

Luego de la lectura del fallo de la Corte Internacional sobre la demanda de Nicaragua a Colombia por presunta violación a los derechos marítimos, Noticias RCN habló con Manuel José Cepeda, coagente del equipo jurídico de Colombia, quien se refirió al dictamen del tribunal y lo que representa para el país.

“Nicaragua quería que la Corte sancionara a Colombia o la condenara por no haber aprobado un tratado que ejecutara el fallo del 2012, la Corte rechazó esa pretensión de Nicaragua, entonces el eje central no lo obtuvo. La Armada Nacional puede hacer presencia en el área, puede hacer navegación y sobrevuelo, puede observar e informar lo que pasa en el área, lo que no puede la Armada es decirle a un pesquero que no puede pescar”, dijo.

Y añadió: “Nicaragua pidió que Colombia fuera condenada a pagar indemnización y no se la concedió”.

Comunidad raizal tras fallo de la Corte

Asimismo, Cepeda se refirió a la comunidad raizal, dedicada a la pesca artesanal, la cual se está viendo afectada con litigio.

“Pueden ir a los bancos tradicionales de pesca en aguas colombianas, la Corte dijo que Nicaragua no puede interrumpir la navegación del raizal, así el raizal esté navegando por aguas que Nicaragua considere suyas”, precisó.

Por último, Manuel José Cepeda habló de la zona contigua que ratificó la Corte, la cual Nicaragua pretendía reducir.

“Nicaragua no puede quitarle zona contigua a las islas colombinas y las zonas contiguas llegan hasta las 24 millas náuticas, lo que permitió reintegrar el archipiélago. En resumen, se salvó la zona contigua”, finalizó.