Faltando pocas semanas para que inicie una de las mejores épocas para los comerciantes del Gran San en el centro de Bogotá, ocurrió una tragedia.

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Durante la madrugada del lunes 16 de noviembre, se presentó un impresionante incendio que dejó afectaciones en casi 30 locales. Gran parte de los establecimientos quedaron con daños graves y pérdidas económicas grandes.

Investigan la causa del incendio

Se estima que fueron 27 los puntos perjudicados por esta situación. Ya la Alcaldía de Bogotá dio a conocer ayudas económicas, con incentivos y beneficios de hasta 10 millones de pesos, así como accesos a crédito.

Los $ 10 millones serán para cada uno de los locales y apuntan a llegar a comprar los bienes o servicios que permitan la recuperación. También se habilitará el programa Activa tu Negocio con Cupón, el cual será una cofinanciación no reembolsable.

En diálogo con La FM, la gerente del Gran San, Claudia Patricia Vega, hizo un balance de la situación y reveló cuáles son las hipótesis en torno a las posibles causas del incendio. Frente a esto último, precisó que se mantienen a la espera de los avances de la investigación.

Diciembre, una de las fechas más importantes para los comerciantes

Mientras se desarrollan las pesquisas, hay un aislamiento de la zona comprometida, en la cual hay alrededor de 13 locales con afectaciones mayores. Así como lo informado por la Alcaldía, la administración del centro comercial también anunció medidas de apoyo.

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Por ejemplo, se está adecuando un espacio para vender las prendas que no fueron alcanzadas por las llamas. También habrá una cuenta bancaria en la que se recibirán donaciones.

Se debe tener en cuenta que la temporada de diciembre es una de las más importantes para los vendedores de este sector. Esto, teniendo en cuenta que es la temporada decembrina, en la que las personas compran principalmente ropa y cuando incluso hay madrugones.