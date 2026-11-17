En horas de la madrugada del lunes 16 de noviembre, se presentó un incendio en el Centro Comercial Gran San, ubicado en la carrera 11 con calle 9, centro de Bogotá.

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Este incidente dejó afectaciones en más de 20 locales y, aunque no se tuvieron registros de lesionados, algunos puestos comerciales lo perdieron todo. Esto, en una temporada compleja dado que se viene final de año.

Investigan la causa del incendio

El incendio fue controlado por el Cuerpo Oficial de Bomberos de la ciudad y el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático también estuvo presente para evaluar los daños correspondientes. Las autoridades se encuentran investigando qué pudo haber causado la propagación de las llamas.

Un día después, este martes 17 de noviembre, el alcalde Carlos Fernando Galán se pronunció y reveló cuáles serán las ayudas que desde el Distrito se les brindará a los comerciantes afectados.

En total, hay 27 locales afectados, de los cuales 10 quedaron en una situación crítica. El mandatario recalcó que se encuentran bajo la caracterización para saber cuál es el camino óptimo hacia cada uno.

¿Cómo serán las ayudas?

El Distrito tiene una figura que se llama cupón, con el cual les ayudarán con hasta 10 millones de pesos a cada una de las tiendas. La idea es que los recursos estén destinados a la recuperación de insumos, recuperar estanterías y demás restauraciones. Este apoyo llegaría a finales de noviembre para que sea justo con el comienzo del mercado decembrino.

Asimismo, Galán sostuvo que se han puesto en contacto con Bancoldex y Asobancaria para líneas de crédito. Otras medidas clave serán las ferias especiales con el fin de recuperar las pérdidas de lo que se iba a comercializar en diciembre y ferias en los bajopuentes.

“San Victorino es el corazón del comercio de Bogotá. Gran San es el corazón también de San Victorino. Aquí no solamente estamos hablando de comerciantes que pueden llegar a Navidad con unos buenos resultados, sino de quienes generan buena parte del empleo en nuestra ciudad y país, porque ellos producen sus productos en muchas regiones y los traen aquí para venderlos”, expuso.