Marchas y manifestaciones en Bogotá: esta es la programación para la semana del 23 al 29 de noviembre
Consultar los canales oficiales de transporte y movilidad, así como participar pacíficamente de las manifestaciones, son algunas de las recomendaciones de la Secretaría de Gobierno de Bogotá.
Noticias RCN
10:56 a. m.
La Secretaría de Gobierno de Bogotá informó la programación de las marchas y manifestaciones que tendrán lugar en Bogotá durante la semana del 23 al 29 de noviembre; la entidad, junto a los equipos de gestores de Diálogo Social y Derechos Humanos, acompañara las diferentes actividades para garantizar la seguridad de los bogotanos.
De igual forma, recomiendan a la ciudadanía consultar frecuentemente los canales oficiales de la secretaría, así como los de movilidad y transporte, para conocer posibles cierres o desvíos, evitando inconvenientes en los recorridos.
Marchas y manifestaciones programadas en Bogotá del 23 al 29 de noviembre
- Lunes 23 de noviembre:
- Caravana/Rodada: “Acabemos las fotomultas”, a las 12:00 p. m. en el Parque de los Hippies y hasta la Federación Colombiana de Municipios.
- Plantón: “¡Justicia para Ivón Parra Díaz!”, a las 5:00 p. m. en la Universidad Nacional de Colombia.
- Evento cultural con reivindicaciones: “Velatón Festival por la vida y la memoria. ¡Dilan Cruz Vive, La Lucha Sigue!”, a las 6:00 p. m. en la calle 19 con carrera 4.
- Martes 24 de noviembre
- Evento cultural con reivindicaciones: “¡Cerrando semestre con muralismo!”, a las 12:00 p. m. en la Universidad Distrital, sede Vivero.
- Miércoles 25 de noviembre
- Evento cultural con reivindicaciones: “Rabiosa acuerpamos la esperanza #25N”, a las 12:00 a. m. en la Plaza Fundacional de Bosa.
- Marcha: “25N día contra la eliminación de la violencia a la mujer”, a las 3:00 p. m. en la Universidad Nacional de Colombia y hasta la Plaza de Bolívar.
- Jueves 26 de noviembre
- “Vigilia silenciosa por Palestina”, a las 11:30 a. m. en la Embajada de Israel.
- Marcha: “Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres”, a la 1:30 p. m. en la cancha del barrio La Victoria y hasta la cancha del barrio Villa del Cerro.
- Sábado 28 de noviembre:
- Marcha: “Marcha 25N Barrios Unidos 2026”, a las 9:00 a. m. en la Calle 74A con carrera 63.
- Plantón: “Gran plantón de apoyo a Abelardo”, a las 11:00 a. m. en la Plaza de Bolívar.
- Domingo 29 de noviembre:
- Evento cultural con reivindicaciones: “29N Toma Cultural: Nos tomamos las calles sin permiso y sin preguntar”, a las 10:00 a. m. en la avenida Ciudad de Cali con calle 80, costado norte.
- Evento cultural con reivindicaciones: “Festival al andén contra la gentrificación”, a las 11:00 a. m. en la Plaza de Mercado La Perseverancia.
Secretaría de Gobierno promueve el derecho a la protesta pacífica
La Secretaría de Gobierno invita a que las marchas y movilizaciones, impulsadas por organizaciones sociales, transcurran en el marco del respeto y la tolerancia sin afectar a las personas y/o espacios públicos; además, ratifican su compromiso a garantizar el derecho al diálogo y la protesta pacífica.