La Secretaría de Gobierno de Bogotá informó la programación de las marchas y manifestaciones que tendrán lugar en Bogotá durante la semana del 23 al 29 de noviembre; la entidad, junto a los equipos de gestores de Diálogo Social y Derechos Humanos, acompañara las diferentes actividades para garantizar la seguridad de los bogotanos.

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De igual forma, recomiendan a la ciudadanía consultar frecuentemente los canales oficiales de la secretaría, así como los de movilidad y transporte, para conocer posibles cierres o desvíos, evitando inconvenientes en los recorridos.

Marchas y manifestaciones programadas en Bogotá del 23 al 29 de noviembre

Lunes 23 de noviembre:

Caravana/Rodada: “Acabemos las fotomultas”, a las 12:00 p. m. en el Parque de los Hippies y hasta la Federación Colombiana de Municipios.

Plantón: “¡Justicia para Ivón Parra Díaz!”, a las 5:00 p. m. en la Universidad Nacional de Colombia.

Evento cultural con reivindicaciones: “Velatón Festival por la vida y la memoria. ¡Dilan Cruz Vive, La Lucha Sigue!”, a las 6:00 p. m. en la calle 19 con carrera 4.

Martes 24 de noviembre

Evento cultural con reivindicaciones: “¡Cerrando semestre con muralismo!”, a las 12:00 p. m. en la Universidad Distrital, sede Vivero.

Miércoles 25 de noviembre

Evento cultural con reivindicaciones: “Rabiosa acuerpamos la esperanza #25N”, a las 12:00 a. m. en la Plaza Fundacional de Bosa.

Marcha: “25N día contra la eliminación de la violencia a la mujer”, a las 3:00 p. m. en la Universidad Nacional de Colombia y hasta la Plaza de Bolívar.

Jueves 26 de noviembre

“Vigilia silenciosa por Palestina”, a las 11:30 a. m. en la Embajada de Israel.

Marcha: “Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres”, a la 1:30 p. m. en la cancha del barrio La Victoria y hasta la cancha del barrio Villa del Cerro.

Sábado 28 de noviembre:

Marcha: “Marcha 25N Barrios Unidos 2026”, a las 9:00 a. m. en la Calle 74A con carrera 63.

Plantón: “Gran plantón de apoyo a Abelardo”, a las 11:00 a. m. en la Plaza de Bolívar.

Domingo 29 de noviembre:

Evento cultural con reivindicaciones: “29N Toma Cultural: Nos tomamos las calles sin permiso y sin preguntar”, a las 10:00 a. m. en la avenida Ciudad de Cali con calle 80, costado norte.

Evento cultural con reivindicaciones: “Festival al andén contra la gentrificación”, a las 11:00 a. m. en la Plaza de Mercado La Perseverancia.

Secretaría de Gobierno promueve el derecho a la protesta pacífica

La Secretaría de Gobierno invita a que las marchas y movilizaciones, impulsadas por organizaciones sociales, transcurran en el marco del respeto y la tolerancia sin afectar a las personas y/o espacios públicos; además, ratifican su compromiso a garantizar el derecho al diálogo y la protesta pacífica.