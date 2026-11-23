La historia de voluntariado de Carlos Andrés Ortega, de 33 años, enfrenta las consecuencias más duras de su vocación de servicio. Tras viajar a Chocó para llevar ayuda a familias afectadas por el devastador terremoto del 10 de agosto contrajo malaria.

La picadura que le produjo esta grave enfermedad tuvo delicadas consecuencias; le amputaron su mano derecha, la pierna izquierda y parte del pie derecho.

El voluntario, quien vive en Pradera, Valle del Cauca, realizó su último viaje humanitario el 14 de septiembre hacia Puerto Meluk, Chocó, regresando tres días después a su casa.

Recorrimos todo lo que fue el norte del Valle llevando ayudas humanitarias.

Lo picó el mosquito de la malaria y lo amputaron

Tan solo 10 días después de su retorno de Chocó a su casa en Valle el voluntario comenzó a presentar fiebre, dolor abdominal y otros síntomas que lo llevaron a ser trasladado de urgencia a una clínica en Palmira.

Duré 11 días intubado, fue una lucha bastante fuerte, gracias a Dios tengo vida.

Los médicos no tuvieron otra opción que amputar su mano derecha, la pierna izquierda y medio pie derecho para salvar su vida ante las complicaciones de la enfermedad.

Voluntario del terremoto necesita unas prótesis para poder trabajar

Ahora, con su cuerpo afectado Carlos Andrés y su familia, conformada por su esposa y su hija de 10 años, necesita conseguir los recursos para adquirir las prótesis que le permitirán recuperar parte de su movilidad.

La prótesis de la mano es la más costosa, con un valor entre $38 y $40 millones, sin contar las que requiere para sus piernas.

A cada persona que ha aportado un grano de arena y va a aportar un grano de arena, muchas gracias, Dios los bendiga.

Su familia ha hecho un llamado directo a las gobernadoras de Chocó y Valle del Cauca, así como al presidente para poder conseguir las prótesis que necesita.