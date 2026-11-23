El martes 24 de noviembre de 2026, a partir de las 8:30 de la noche, América de Cali y Deportivo Cali se enfrentarán en el estadio Pascual Guerrero.

Este partido será válido por la segunda fecha del cuadrangular B, en el que también se encuentran Millonarios y Bucaramanga.

En la primera fecha, América de Cali jugó vs. Atlético Bucaramanga en el estadio Américo Montanini y empató 2-2.

Mientras tanto, Deportivo Cali recibió a Millonarios en Palmaseca y también sumó un empate, pero con marcador de 0-0.

Es así como ambos equipos necesitan una victoria que les permita comenzar a tomar ventaja en el grupo y, en medio de esa coyuntura, la inteligencia artificial predijo el resultado exacto.

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Así queda el clásico entre América de Cali vs. Deportivo Cali, según la inteligencia artificial

La inteligencia artificial determinó que América de Cali lograría imponerse vs. su rival de toda la vida y sumaría tres puntos importantes.

"Mi pronóstico es 1-0 a favor de América de Cali porque considero que, al ser local, puede tomar la iniciativa y buscar el primer gol sin desordenarse", planteó ChatGPT.

"Además, creo que será un clásico con pocas opciones claras y que esa anotación le bastaría para quedarse con la victoria. Sin embargo, si el Deportivo Cali supera la primera presión y ataca el espacio que deje el América cuando suban sus laterales, también podría hacer daño y conseguir algún gol", agregó la inteligencia artificial.

¿Cuáles serán los próximos partidos de América de Cali y Deportivo Cali?

En la fecha 3 de los cuadrangulares finales, América de Cali enfrentará a Millonarios.

Ese partido, de acuerdo con la programación de Dimayor, se jugará el viernes 27 de noviembre, en el estadio El Campín, a partir de las 8:40 de la noche.

Entre tanto, Deportivo Cali oficiará de local vs. el Atlético Bucaramanga dirigido por el uruguayo Pablo Peirano.

Ese encuentro también se llevará a cabo el viernes 27 de noviembre, pero a las 6:35 de la tarde.