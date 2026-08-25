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¡Prográmese! Secretaría de Gobierno de Bogotá anuncia marchas y manifestaciones entre el 24 y 30 de agosto

Durante esta semana, la ciudad tendrá diferentes movilizaciones de carácter social y conmemorativo.

Marchas y manifestaciones en Bogotá 24-30 de agosto
Foto: Secretaría de Gobierno de Bogotá

Noticias RCN

agosto 25 de 2026
04:12 p. m.
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La entidad informó que durante estas jornadas de movilización harán un acompañamiento con sus equipos de diálogo social, convivencia y derechos humanos para lograr una protesta pacífica y contribuir a la convivencia en espacios públicos.

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Debido a que algunas de estas actividades podrían generar afectaciones en la movilidad, la secretaría invita a los ciudadanos a programar con tiempo sus desplazamientos y así evitar inconvenientes en cuanto a tiempo y transporte.

¿Cuándo serán las manifestaciones?

El próximo sábado 29 de agosto, el Puente La Marichuela en la localidad de Usme será el punto de concentración designado desde las 4 de la tarde. El domingo 30 se conmemorará el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, con horario aún por confirmar.

La Secretaría de Gobierno entrega una serie de recomendaciones a tener en cuenta de cara a estas y otras manifestaciones que puedan surgir durante la semana y que serán oportunamente informadas a la ciudadanía:

  • Planea tus desplazamientos con anticipación y consulta las novedades de movilidad antes de salir.
  • Ten en cuenta posibles cierres o desvíos temporales en las zonas donde se desarrollen las actividades.
  • Consulta los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Gobierno y las autoridades de tránsito para conocer actualizaciones.
  • Si participas en una movilización, hazlo de manera pacífica y respetando los derechos de las demás personas.
  • Atiende las recomendaciones de las autoridades y de los equipos encargados del acompañamiento a las manifestaciones.
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Entidad se compromete con el derecho a la protesta pacífica

"La Secretaría Distrital de Gobierno reafirma su compromiso con la garantía del derecho a la protesta pacífica, el diálogo social y la convivencia en Bogotá", informan desde la entidad para dar un parte de tranquilidad a aquellas agrupaciones y organizaciones sociales que planean convocar manifestaciones.

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