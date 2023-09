Caso Laura Sarabia: ¿qué dijeron Marelbys Meza y Fabiola Perea ante la Fiscalía?

Siguen conociéndose más detalles del caso del presunto uso ilegal del polígrafo a Marelbys Meza por el robo de un dinero que se registró en la casa de la ahora directora de Prosperidad Social, Laura Sarabia.

Declaraciones de las exniñeras ante la Fiscalía

Noticias RCN conoció las declaraciones que entregaron ante la Fiscalía General Meza y Fabiola Perea, ambas exempleadas de Sarabia.

La primera que habló fue Perea, quien iba a la casa de Sarabia por días a hacer labores de limpieza. La mujer aseguró que no le fue practicado el polígrafo, sin embargo, habló de un estudio de seguridad, el cual fue sugerido, según Perea, por Andrés Parra, esposo de Sarabia.

“Yo le dije que ya me habían hecho el estudio de seguridad, entonces me contestó que esperáramos los resultados. Él es mi jefe, que me iban a hacer el estudio de seguridad”, expresó Perea ante el órgano de control.

Por su parte, Meza continúa negando haberse robado la plata de la casa de Sarabia, declaraciones que hizo en el polígrafo, video que conoció en primicia Noticias RCN. La exempleada también señaló que está dispuesta a rendir todas las declaraciones del caso que sean necesarias.

“Cómo se le ocurre a usted que yo la voy a robar, de que me sirve robarla, si yo sé que usted tiene toda la Cúpula Militar en sus manos y solamente con decir, ahí mismo lo meten de cabeza a la cárcel de por vida, yo no tengo necesidad de robar”, aseguró Meza en la Fiscalía.

Y reiteró la exempleada: “Si necesito algo yo le pido prestado, o le digo regáleme, de robar cómo se le ocurre”.

Sarabia acudió a la Fiscalía

Se tenía previsto que Sarabia acudiera al interrogatorio de la Fiscalía este martes 5 de septiembre, sin embargo, la diligencia no pudo ser cumplida porque al asumir su cargo como directora de Prosperidad Social, el caso que estaba en la Fiscalía de Derechos Humanos y Anticorrupción, pasará a una delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

“El interrogatorio fue suspendido y se realizarán los trámites pertinentes para que el caso sea asumido por un fiscal de la delegada ante la Corte Suprema de Justicia, teniendo en cuenta que ella ostenta ahora fuero constitucional”, aseguró la Fiscalía en un comunicado.

Sin embargo, cuando Sarabia acudió al Búnker de la Fiscalía e hizo una declaración junto a su abogado defensor, Jorge Gómez, en la cual negaron haber dado una orden para que a Meza la sometieran al polígrafo.