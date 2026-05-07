Candidata Paloma Valencia denuncia que le estarían hackeando el celular

En la noche del miércoles 6 de mayo, Vicky Dávila entrevistó en Semana a la candidata presidencial Paloma Valencia. Durante la conversación, salió el tema de un posible hackeo.

“Me ha llegado información de que alguien ha hackeado mi teléfono y que mis chats están en poder de alguien”, sostuvo Valencia al mencionar que la primera acción que tomó fue comunicarle esto al abogado Jaime Lombana.

Grave denuncia de Valencia: ¿La estarían hackeando?

También le hizo un llamado a la Fiscalía para que investigue a fondo y aclare estas sospechas. Este jueves 7 de mayo, Lombana interpondrá una denuncia y acudirá ante organismos internacionales para determinar si esta información es real.

En Los Secretos de D’arcy Quinn de La FM, se conoció que, al parecer, los posibles hackeos estarían relacionados con chats que tiene con el ministro del Interior, Armando Benedetti.

Frente a ello, Valencia fue clara en afirmar que los temas tratados han sido netamente de seguridad, nada político. Por su parte, Benedetti confirmó esta aclaración.

Los supuestos hackeos a de la Espriella

A finales de marzo e inicios de abril, hubo un hecho similar. El candidato Abelardo de la Espriella afirmó que, después de conocerse un trino en X del presidente Gustavo Petro, presuntamente estaba siendo hackeado.

El mensaje del mandatario era el siguiente: “Informes hechos desde inteligencia de conversaciones entre los hermanos Bautista y de la Espriella intercambiando la devolución del contrato de pasaportes en sus manos”.

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Frente a este tema, la Fiscalía revisó 13 mil interceptaciones avaladas por un juez y no encontró ninguna sobre el dispositivo del candidato.

El asunto del hackeo ha tomado fuerza cuando faltan tres semanas para la primera vuelta presidencial, la cual se desarrollará el próximo domingo 31 de mayo. Valencia, junto a de la Espriella y Cepeda, son los candidatos que han sido protagonistas en las encuestas.