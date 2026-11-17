María Claudia Tarazona, viuda del exsenador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, lanzó fuertes señalamientos contra el expresidente Gustavo Petro y Nicolás Maduro, a quienes responsabilizó de haber ordenado el asesinato de su esposo.

Fuertes declaraciones de María Claudia Tarazona

Las declaraciones se conocieron este martes 17 de noviembre, durante una rueda de prensa en el marco del Primer Simposio Internacional de Seguridad, organizado por la Unidad Nacional de Protección (UNP) en alianza con la Universidad de La Salle, en Bogotá.

Durante su intervención, Tarazona insistió en que la investigación por el magnicidio no debe concentrarse únicamente en la Segunda Marquetalia y en su máximo cabecilla, alias Iván Márquez, sino que debe avanzar hacia la identificación de quienes habrían organizado, financiado y ordenado el crimen.

"Es muy gaseoso decir que Iván Márquez mandó a matar a Miguel (…) la segunda Marquetalia es una organización material que dieron la logística, la coordinación y la financiación”, aseguró.

En ese sentido, sostuvo que es necesario diferenciar entre las personas que habrían participado en la ejecución y la logística del atentado y quienes estarían detrás de la decisión de acabar con la vida del dirigente político.

Tarazona responsabilizó a Petro y Maduro del magnicidio

En uno de los apartes más contundentes de su intervención, María Claudia Tarazona mencionó directamente a Gustavo Petro y Nicolás Maduro como los presuntos determinadores del asesinato.

"Presuntamente y como la investigación tiende a establecerlo, fue el narcopresidente Gustavo Petro y el narcodictador Maduro quien dio la orden", afirmó.

Tarazona también aseguró que espera que la Fiscalía General de la Nación esclarezca pronto quiénes impartieron la orden y permita conocer la cadena de responsabilidades detrás del magnicidio.

Asimismo, insistió en que el país necesita conocer la verdad sobre la planeación del crimen y pidió que las investigaciones no se limiten a establecer quiénes ejecutaron materialmente el atentado.

Por su parte, el expresidente Petro manifestó, en su cuenta oficial de X, que ya pidió a su abogado adelantar las denuncias correspondientes contra María Claudia por calumnia.